V Banskobystrickom kraji je v karanténe 107 tried stredných škôl

Banská Bystrica 23. októbra (TASR) – Na stredných školách Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) je aktuálne pre ochorenie COVID-19 zatvorených 107 tried. Prípady nového koronavírusu evidujú na viac ako polovici stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



„V porovnaní s minulým týždňom sa situácia v stredných školách mierne zhoršila. Aktuálne je v karanténe 2400 žiakov. Títo žiaci sa vzdelávajú dištančne, v karanténe sú triedy zväčša z dôvodu zistenej pozitivity u niektorého zo spolužiakov,“ priblížila Štepáneková.



BBSK je zriaďovateľom 60 škôl, ktoré navštevuje viac ako 17.400 žiakov, zatvorené triedy evidujú na 33 školách. Najviac, 9 tried, má v karanténe Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci.



Len v minimálnom počte v porovnaní s druhou vlnou pandémie eviduje BBSK pozitívne prípady v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS). Priemerná zaočkovanosť klientov v krajských ZSS presahuje úroveň 88 percent.



„Aktuálne je pozitivita klientov na úrovni 0,58 percenta. Zariadenia sú pripravené aj na tretiu vlnu pandémie, majú dostatok ochranných pomôcok i spracované krízové plány,“ ubezpečila Štepáneková.