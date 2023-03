V Banskobystrickom kraji objasnili vlani 4411 trestných činov

Banská Bystrica 17. marca (TASR) - Polícia v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) minulý rok objasnila 4411 trestných činov, za ktoré stíhala 4745 páchateľov. Z nich 1110 bolo pod vplyvom alkoholu. Upozornila na to banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti v súvislosti s požívaním alkoholu, ktorý sa často podpisuje pod páchanie rôznej trestnej činnosti.



"Jedným z príkladov je aj 45-ročný muž z Banskej Bystrice, ktorého polícia v priebehu pol roka riešila už dva razy. Vlani ako vodič osobného auta pri kontrole nafúkal 2,73 promile alkoholu. Dostal peňažný trest 800 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo na 20 mesiacov. V súčasnosti ho polícia obvinila z prečinu nebezpečného vyhrážania. Doma fyzicky napadol obidvoch rodičov a vyhrážal sa im zabitím. Po spáchaní skutku nafúkal viac ako tri promile," uviedli policajti.



Muža umiestnili do policajnej cely a spracovali podnet na jeho vzatie do väzby. Keďže sa skutku dopustil v podmienke, hrozí mu trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.