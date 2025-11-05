< sekcia Regióny
V Banskobystrickom kraji pokračujú v prevencii rakoviny spôsobenej HPV
Len v Banskobystrickom kraji zomrelo za posledných desať rokov na rakovinu krčka maternice 331 žien.
Autor TASR
Banská Bystrica 5. novembra (TASR) - V Banskobystrickom kraji pokračujú aktivity v rámci prevencie rakoviny spôsobenej vírusom HPV. Na pôde Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa v stredu konal regionálny okrúhly stôl za účasti odborníkov, zástupcov samosprávy, zdravotných poisťovní či pacientskych organizácií, aby zhodnotili doposiaľ dosiahnutý pokrok a ďalšie plánované kroky.
Len v Banskobystrickom kraji zomrelo za posledných desať rokov na rakovinu krčka maternice 331 žien. V kraji je v rámci Slovenska najvyššia očakávaná miera výskytu nádorových ochorení asociovaných s vírusom HPV. Pred rakovinami spôsobenými HPV sa pritom dá chrániť očkovaním.
„U mnohých ľudí sa spája toto očkovanie priamo s nejakým sexuálnym životom, pričom to nie je pravda. HPV vírus sa prenáša aj pri bežnom kontakte. Netýka sa len žien, aj keď sa najviac hovorí o rakovine krčka maternice, spája sa s rozličnými typmi rakovín,“ priblížila hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová s tým, že vírus môže spôsobiť aj rakovinu ústnej dutiny, konečníka či pohlavných orgánov.
Očkovanie proti HPV vírusu je bezplatné pre deti vo veku od 12 do 14 rokov, zaočkovanosť v rámci Slovenska je napriek tomu nízka. Výnimkou nie je ani Banskobystrický kraj, kde je proti HPV zaočkovaných približne 14,5 percenta mladých ľudí. „Očkovanie je jednoznačne veľmi účinná forma prevencie na celý život. Alarmujúce je, že zaočkovanosť u chlapcov je o tretinu nižšia ako u dievčat napriek tomu, že ochorenia spôsobené HPV sa rovnako týkajú aj dievčat aj chlapcov, aj mužov aj žien,“ skonštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.
Regionálny okrúhly stôl sa na pôde BBSK v stredu konal opätovne po roku s cieľom zhodnotiť doterajšie úsilie v rámci prevencie. „Za uplynulý rok sme urobili množstvo aktivít, jedna z nich je odborný panel s našimi študentami zo stredných škôl. Stovky študentov malo možnosť sa spýtať odborníkov, akým spôsobom ich ohrozuje tento vírus, akým spôsobom sa šíri, ale hlavne, akým spôsobom dokážu mať prevenciu pred ochorením spôsobeným týmto vírusom,“ priblížil Lunter.
V rámci BBSK sú i okresy, ktoré v zaočkovanosti proti HPV patria k nadpriemerným v rámci Slovenska, ide napríklad o okresy Banská Štiavnica, Krupina či Žiar nad Hronom. Naopak v okresoch Veľký Krtíš či Lučenec je zaočkovanosť u detí pod hranicou desať percent. Pri prevencii a šírení osvety je podľa odborníkov potrebné cieliť na mladých ľudí, ale tiež ich rodičov. „Narážame na nie úplne aktívny prístup ľudí. Mnohí rodičia si hovoria, že ich sa to netýka. Práve tu potrebujeme v edukácii výrazne posunúť spoločnosť,“ doplnila Prokopová.
