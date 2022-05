V Banskobystrickom kraji pribudli ďalšie Centrá práce s mládežou SPACE

Zvolen 31. mája (TASR) – Ďalšie Centrá práce s mládežou SPACE určené najmä pre zraniteľných a znevýhodnených mladých ľudí od 13 do 30 rokov, pribudli v týchto dňoch vo Zvolene, Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici. Za ich vznikom stojí Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý ich zriaďuje s podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



Ako informuje BBSK, mladí ľudia nájdu v centrách na jednom mieste odborných pracovníkov, kariérnych poradcov, psychológov či lektorov, ktorí im pomôžu pri ich osobnostnom a kariérnom rozvoji.



"Sú to miesta pre mladých ľudí, kde sa budú môcť rozvíjať, inšpirovať, motivovať, osobnostne rásť, aby sa v budúcnosti vedeli lepšie zamestnať a žiť plnohodnotný život," uvádza BBSK na sociálnej sieti.



Služby centier môžu využiť žiaci základných a stredných škôl, absolventi, matky bez pracovných skúsenosti a bez ukončeného vzdelania, nezamestnaní mladí ľudia, súčasní a bývalí klienti Centier pre deti a rodiny, mladí z marginalizovaných rómskych komunít či utečenci z Ukrajiny.



Prvé takéto centra kraj otvoril pred niekoľkými dňami v Lučenci a v Rimavskej Sobote. Ide o unikátne centrá tohto typu na Slovensku a zároveň pilotný projekt, ktorý má za úlohu overiť tento model práce s mládežou, aby sa postupne mohol rozšíriť do celého Slovenska.



Úlohou centier je zároveň prepájanie kľúčových inštitúcií a organizácií v danom regióne tak, aby mladí ľudia dostali na jednom mieste komplexné informácie o možnostiach ich ďalšieho rozvoja. Kraj v tomto smere na spoluprácu oslovil 403 takýchto organizácií. Zároveň spustil webovú stránku www.tvojspace.sk, kde záujemcovia nájdu všetky potrebné informácie o Centrách práce s mládežou SPACE v BBSK.



Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vo výške takmer 3,5 milióna eur.