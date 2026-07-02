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V Banskobystrickom kraji rozhodli o dofinancovaní kultúrnych podujatí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe, ktoré oslavujú v tomto roku 60-ročné jubileum a konali sa uplynulý víkend, dostanú takisto 5000 eur k už schválenému spolufinancovaniu vo výške 10.000 eur.

Autor TASR
Banská Bystrica 2. júla (TASR) - Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) schválilo v stredu (1. 7.) na svojom zasadnutí v Banskej Bystrici dofinancovanie piatich významných kultúrnych podujatí v kraji v celkovej výške 45.000 eur. Vďaka tejto podpore sa na jeseň uskutoční aj festival Bábkarská Bystrica. Informoval o tom BBSK na sociálnej sieti s tým, že nie všetky festivaly získali tento rok podporu z externých zdrojov v rozsahu, aký potrebovali, respektíve ju nezískali vôbec.

„Festival Bábkarská Bystrica bude mať pre výpadok financií z Fondu na podporu umenia menší rozsah, najdôležitejšie je, že sa uskutoční. Tento rok oslavuje 25. výročie. Poslanci schválili navýšenie príspevku o 20.000 eur popri každoročnej podpore 20.000 eur. Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici pracuje na tom, aby si tento jedinečný festival napriek všetkému zachoval svoju kvalitu a priniesol hodnotné zážitky návštevníkom,“ uviedol BBSK.

Víkend atraktívneho divadla vo Zvolene podporí kraj sumou 10.000 eur a dodatočnú podporu 5000 eur dostane i Klenovská Rontouka k už schválenému spolufinancovaniu 8000 eur. Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe, ktoré oslavujú v tomto roku 60-ročné jubileum a konali sa uplynulý víkend, dostanú takisto 5000 eur k už schválenému spolufinancovaniu vo výške 10.000 eur. Rovnaká suma ide aj do Rimavskej Soboty na JúniusFeszt 2026, ktorý kraj už predtým podporil čiastkou 8000 eur.
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