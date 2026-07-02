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V Banskobystrickom kraji rozhodli o dofinancovaní kultúrnych podujatí
Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe, ktoré oslavujú v tomto roku 60-ročné jubileum a konali sa uplynulý víkend, dostanú takisto 5000 eur k už schválenému spolufinancovaniu vo výške 10.000 eur.
Autor TASR
Banská Bystrica 2. júla (TASR) - Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) schválilo v stredu (1. 7.) na svojom zasadnutí v Banskej Bystrici dofinancovanie piatich významných kultúrnych podujatí v kraji v celkovej výške 45.000 eur. Vďaka tejto podpore sa na jeseň uskutoční aj festival Bábkarská Bystrica. Informoval o tom BBSK na sociálnej sieti s tým, že nie všetky festivaly získali tento rok podporu z externých zdrojov v rozsahu, aký potrebovali, respektíve ju nezískali vôbec.
„Festival Bábkarská Bystrica bude mať pre výpadok financií z Fondu na podporu umenia menší rozsah, najdôležitejšie je, že sa uskutoční. Tento rok oslavuje 25. výročie. Poslanci schválili navýšenie príspevku o 20.000 eur popri každoročnej podpore 20.000 eur. Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici pracuje na tom, aby si tento jedinečný festival napriek všetkému zachoval svoju kvalitu a priniesol hodnotné zážitky návštevníkom,“ uviedol BBSK.
Víkend atraktívneho divadla vo Zvolene podporí kraj sumou 10.000 eur a dodatočnú podporu 5000 eur dostane i Klenovská Rontouka k už schválenému spolufinancovaniu 8000 eur. Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe, ktoré oslavujú v tomto roku 60-ročné jubileum a konali sa uplynulý víkend, dostanú takisto 5000 eur k už schválenému spolufinancovaniu vo výške 10.000 eur. Rovnaká suma ide aj do Rimavskej Soboty na JúniusFeszt 2026, ktorý kraj už predtým podporil čiastkou 8000 eur.
„Festival Bábkarská Bystrica bude mať pre výpadok financií z Fondu na podporu umenia menší rozsah, najdôležitejšie je, že sa uskutoční. Tento rok oslavuje 25. výročie. Poslanci schválili navýšenie príspevku o 20.000 eur popri každoročnej podpore 20.000 eur. Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici pracuje na tom, aby si tento jedinečný festival napriek všetkému zachoval svoju kvalitu a priniesol hodnotné zážitky návštevníkom,“ uviedol BBSK.
Víkend atraktívneho divadla vo Zvolene podporí kraj sumou 10.000 eur a dodatočnú podporu 5000 eur dostane i Klenovská Rontouka k už schválenému spolufinancovaniu 8000 eur. Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe, ktoré oslavujú v tomto roku 60-ročné jubileum a konali sa uplynulý víkend, dostanú takisto 5000 eur k už schválenému spolufinancovaniu vo výške 10.000 eur. Rovnaká suma ide aj do Rimavskej Soboty na JúniusFeszt 2026, ktorý kraj už predtým podporil čiastkou 8000 eur.