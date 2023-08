V Banskobystrickom kraji sa bude budúci rok cestovať po novom

Banská Bystrica 25. augusta (TASR) – V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sa od 1. januára budúceho roka bude v prímestskej autobusovej doprave cestovať po novom. Cestujúci sa o zlepšeniach a novinkách dozvedia na webe www.idsbbsk.sk, ktorú spustil organizátor Integrovaného dopravného systému (IDS) BBSK. Informoval o tom v piatok predseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že ide o úvodnú verziu. Vyzývajú preto občanov, aby sa s ňou oboznámili čo najskôr a v prípade nejasností sa pýtali.



Od začiatku roka 2024 vstúpia do platnosti nové zmluvy s dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec, ktorí budú v BBSK naďalej zabezpečovať prímestskú dopravu. Zmluvy sú výsledkom medzinárodného tendra, do ktorého sa prihlásilo deväť uchádzačov. Uvedené SAD ponúkli najnižšiu cenu a získali tak 10-ročný kontrakt.



"Po úspešnom verejnom obstarávaní sa dnes dostávame do ďalšej fázy – spustenie úvodnej verzie webu IDS. Verím, že do jeho finalizovania sa zapojí verejnosť v čo najväčšom počte," konštatoval šéf kraja.



Podľa neho sa cestujúci majú čas pripraviť najmä na zmeny súvisiace s kúpou lístkov. Od januára pribudne nová možnosť platby. Priamo v autobuse sa bude dať zaplatiť platobnou kartou, bez zadávania PIN, pričom takto zakúpený cestovný lístok bude rovnako cenovo zvýhodnený ako doterajší cez dopravnú kartu.



"Pre žiakov, študentov a pracujúcich, ktorí denne dochádzajú do školy či zamestnania, sme pripravili zvýhodnené mesačné, štvrťročné a ročné lístky, vďaka ktorým budú nielen cestovať lacnejšie, ale zrýchli sa aj spôsob ich odbavenia priamo v autobuse. Nebudú musieť čakať na tlač lístka, svojou kartou jednoducho ´pípnu´ a systém ich zaregistruje," vysvetlil Lunter.



Zmeny sa dotknú aj spôsobu dobíjania dopravných kariet. "Od budúceho roka ich už nebude možné dobíjať priamo u vodiča. Výrazne to spomaľovalo odbavovanie cestujúcich. Nahradí ho dobitie kreditu cez internet, aplikáciu, na zákazníckom centre, prípadne ľudia zaplatia priamo platobnou kartou," doplnil predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK Radoslav Vavruš.



Rodičov školákov vyzval, aby deťom na začiatku septembra nedobíjali karty pre prímestskú dopravu príliš vysokými sumami. Maximálne takými, aby im vystačili do konca decembra. Kredit dobitý v tomto roku sa už nebude dať použiť.