V Banskobystrickom kraji sa menia cestovné poriadky autobusov
Cestovné poriadky regionálnych autobusov, ktoré sú zaradené v systéme IDS BBSK, je tiež možné vyhľadať prostredníctvom Google Maps - tam by mali byť aktualizované najneskôr v nedeľu 31. augusta.
Autor TASR
Banská Bystrica 28. augusta (TASR) - V Banskobystrickom kraji sa od začiatku septembra menia cestovné poriadky regionálnych autobusov. Nové cestovné poriadky, ktoré vstúpia do platnosti 1. septembra, reflektujú najmä na požiadavky škôl, zamestnávateľov i aktuálnej legislatívy, ktorá stanovila nové pravidlá pre názvy zastávok. TASR o tom informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie Integrovaného dopravného systému (IDS) BBSK Lenka Štepáneková.
Ako uviedla, Organizátor IDS BBSK sa celkovo zaoberal 79 podnetmi, z ktorých vyhovel 41. Vo väčšine prípadov ide o časové posuny spojov v rozmedzí piatich až 30 minút, pribudli však aj úplne nové spoje, ktoré zjednodušia dochádzanie do zamestnania či školy.
„V nedeľu sme pridali nový spoj, ktorý pomôže študentom z Breznianskeho okresu dostať sa na internát Spojenej školy v Poltári. Kým doposiaľ sa študenti dostali len do Kokavy nad Rimavicou a odtiaľ ich zvážala škola, po 1. septembri budú mať možnosť dostať sa regionálnym autobusom až do Poltára,“ uviedol Radoslav Vavruš, predseda Predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK, ktorá regionálnu autobusovú dopravu v kraji zastrešuje.
Úplne nové autobusové spoje začnú premávať medzi Žiarom nad Hronom a Zvolenom, prispôsobené sú začiatkom a koncom pracovných zmien závodu Continental a stáť budú priamo pred jeho bránami. Rovnako až po Continental budú v týchto časoch zachádzať aj spoje z Detvy.
„Verejná autobusová doprava má slúžiť ľuďom, aby sa bez problémov dostali do práce, do školy či k lekárovi. Pridaním spojov medzi Žiarom nad Hronom a Zvolenom sme vyhoveli požiadavke jedného z najväčších zamestnávateľov v tejto oblasti a podporili pracovnú mobilitu,“ skonštatoval v tejto súvislosti predseda BBSK Ondrej Lunter.
Podnety, ktorým nebolo možné aktuálne vyhovieť, sa podľa Štepánekovej zväčša týkali spojov mimo kompetencií a územia Banskobystrického kraja, niektoré nebolo možné zmeniť či zaradiť z prevádzkových či technologických dôvodov, prípadne by zmena negatívne ovplyvnila nadväznosť spojov.
Štepáneková doplnila, že nové cestovné poriadky reflektujú aj na platnú legislatívu a názvy autobusových zastávok zosúlaďujú s aktuálnou vyhláškou. Aj z tohto dôvodu môže jej nahrávanie do webových vyhľadávačov cestovných poriadkov trvať dlhšie, než zvyčajne.
„Cestovné poriadky platné od 1. septembra sú vo formáte PDF už teraz zverejnené na našom webe a ľudia si tak môžu overiť, v akom čase bude odchádzať ich autobus. Vylepené tiež budú priamo na autobusových zastávkach a postupne pribudnú aj v internetových vyhľadávačoch cestovných spojení,“ priblížil Vavruš s tým, že na webe IDS BBSK je tiež zverejnený zoznam nových i pôvodných názvov autobusových zastávok.
