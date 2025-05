V Banskobystrickom kraji sa menia poriadky regionálnych autobusov

Banská Bystrica 26. mája (TASR) - Od nedele 1. júna vstúpia do platnosti nové cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy v Banskobystrickom kraji. Zmeny sú výsledkom širokej spolupráce medzi samosprávami, cestujúcou verejnosťou a spoločnosťou Organizátor IDS BBSK. TASR o tom informovala marketingová špecialistka IDS BBSK Adriána Kožiaková.



Ako priblížil predseda predstavenstva spoločnosti Radoslav Vavruš, obce aj obyvatelia kraja mohli svoje podnety posielať prostredníctvom oficiálneho online formulára na webovej stránke IDS BBSK. „Mnohé z týchto návrhov boli vyhodnotené ako opodstatnené a následne zapracované do nových cestovných poriadkov. Výsledkom sú konkrétne zlepšenia na 64 regionálnych autobusových linkách v rámci kraja,“ poznamenal Vavruš.



Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí napríklad nový víkendový spoj na Pršiansku Terasu a Horné Pršany, posilnenie spojenia Revúcej a Brezna s Banskou Bystricou, obnovenie víkendových vnútroobecných spojov v Novej Bani či časové úpravy vybraných spojov.



IDS BBSK zároveň avizuje, že ani tento rok nebudú chýbať tzv. festbusy, teda špeciálne posilové autobusové spoje počas veľkých kultúrnych podujatí v regióne. Zabezpečia pohodlnú dopravu na festivaly v Heľpe, Klenovci, Detve, Lučenci, Hrušove, Kremnici aj vo Svätom Antone.



„Zohľadnili sme množstvo konkrétnych požiadaviek na zmenu cestovných poriadkov regionálnej autobusovej dopravy, ktoré napomôžu cestujúcim k lepšej dostupnosti do práce, škôl, ako aj k prestupom na ďalšie spoje,“ dodal vedúci útvaru dopravnej a tarifnej integrácie IDS BBSK Martin Praženica s tým, že každú zmenu musia posudzovať v kontexte celkového dopravného plánu, aby nevznikli problémy inde.



Nové cestovné poriadky nájdu cestujúci na webovej stránke IDS BBSK: https://idsbbsk.sk/cestovne-poriadky. Dostupné sú aj na stránke www.cp.sk.