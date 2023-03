V Banskobystrickom kraji sa zvýši cestovné v autobusovej doprave

Banská Bystrica 24. marca (TASR) – Od 1. apríla pristúpi Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) po dohode s dopravcami SAD Zvolen a Lučenec k zvýšeniu cien cestovného v prímestskej autobusovej doprave. Cestovné lístky pre pravidelných cestujúcich s dopravnou kartou zdražejú v priemere o 20 percent, pribudne však možnosť bezplatného cestovania pre dieťa do šesť rokov veku či zľavneného dôchodcovského lístka. TASR o tom v piatok informovala referentka pre komunikáciu Úradu BBSK Vanesa Čierna.



Ceny sa naposledy menili v roku 2012. Ich úprava bola nevyhnutná pre zvyšujúcu sa infláciu i náklady.



"S cieľom zachovania súčasného rozsahu dopravnej obslužnosti, a teda zaistenia prepravy obyvateľov kraja, je potrebné, aby BBSK pristúpil k zvýšeniu sadzieb cestovného a dovozného v prímestskej autobusovej doprave. V opačnom prípade by muselo dôjsť k výraznému obmedzeniu dopravnej obslužnosti," zdôvodnil riaditeľ odboru verejnej dopravy Úradu BBSK Miroslav Vyka.



Najdrahší základný cestovný lístok, ktorý doposiaľ stál pri platbe v hotovosti 4,90 eura, bude po novom o 30 centov drahší. Celkovo sa nezľavnené lístky budú pri platbe v hotovosti pohybovať v závislosti od počtu kilometrov v rozmedzí od 80 centov po 5,20 eura. U cestujúcich s dopravnou kartou je to od 0,64 eura po 4,68 eura. V prípade zľavnených lístkov, na ktoré budú mať po novom nárok aj seniori od dovŕšenia dôchodkového veku, ide o sumu 2,60 eura za najdrahší lístok pri platbe v hotovosti a 2,34 eura s dopravnou kartou.



"Pri novej cenotvorbe sme mysleli najmä na pravidelných cestujúcich, študentov, dôchodcov či nízkopríjmové skupiny. Ceny zľavneného cestovného pri platbe dopravnou kartou preto išli hore rádovo len v centoch. Navyše sme seniorov už od dovŕšenia dôchodkového veku pridali medzi skupinu ľudí, ktorá má nárok na zľavnené cestovné. Doposiaľ sa za špeciálnu cenu prepravovali len seniori nad 70 rokov," zdôraznil predseda BBSK Ondrej Lunter.



Kraj tiež rozšíril skupinu cestujúcich, ktorých prímestské autobusy prepravia úplne zadarmo. Po novom k nim pribudnú deti do dovŕšenia šiesteho roku veku a aj príslušníci Policajného zboru SR pri výkone činnosti.