V Banskobystrickom kraji sa počet respiračných ochorení znížil
Autor TASR
Banská Bystrica 10. marca (TASR) - Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky i jej podobných ochorení (CHPO) v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) minulý týždeň klesol. V prípade ARO oproti deviatemu kalendárnemu týždňu približne o 4,5 percenta, výskyt CHPO bol nižší takmer o päť percent. Na webe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici o tom informovala regionálna hygienička Zora Kľocová Adamčáková.
RÚVZ zaznamenal spolu 4520 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1264,7 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Najviac to bolo v okrese Zvolen, najmenej v okrese Veľký Krtíš. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 94 osôb. Komplikácie predstavovali zápal prínosových dutín (52), zápal stredného ucha (33) a zápal pľúc (deväť).
Chrípke podobných bolo minulý týždeň 476 ochorení, čo je chorobnosť 133,2 na 100.000 ľudí. Najvyššiu mal okres Rimavská Sobota. Najčastejšie boli choré najmenšie deti do piatich rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásila v 10. kalendárnom týždni jedna škôlka v okrese Veľký Krtíš.
