V Banskobystrickom kraji sa počet respiračných ochorení znížil
RÚVZ zaznamenal spolu 4316 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1223,5 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Najviac to bolo v okrese Brezno, najmenej v okrese Krupina.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. marca (TASR) - Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky i jej podobných ochorení (CHPO) v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) minulý týždeň klesol. V prípade ARO oproti desiatemu kalendárnemu týždňu približne o 3,3 percenta, výskyt CHPO bol nižší o 22 percent. Na webe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici o tom informovala regionálna hygienička Zora Kľocová Adamčáková.
RÚVZ zaznamenal spolu 4316 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1223,5 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Najviac to bolo v okrese Brezno, najmenej v okrese Krupina. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 90 osôb. Komplikácie predstavovali zápal prínosových dutín (43), zápal stredného ucha (36) a zápal pľúc (11).
Chrípke podobných bolo minulý týždeň 366 ochorení, čo je chorobnosť 103,7 na 100.000 ľudí. Najvyššiu mal okres Rimavská Sobota. Najčastejšie boli choré najmenšie deti do piatich rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 11. kalendárnom týždni v Banskobystrickom kraji nehlásili.
RÚVZ zaznamenal spolu 4316 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1223,5 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Najviac to bolo v okrese Brezno, najmenej v okrese Krupina. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 90 osôb. Komplikácie predstavovali zápal prínosových dutín (43), zápal stredného ucha (36) a zápal pľúc (11).
Chrípke podobných bolo minulý týždeň 366 ochorení, čo je chorobnosť 103,7 na 100.000 ľudí. Najvyššiu mal okres Rimavská Sobota. Najčastejšie boli choré najmenšie deti do piatich rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 11. kalendárnom týždni v Banskobystrickom kraji nehlásili.