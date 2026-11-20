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V Banskobystrickom kraji sa za dva týždne stalo 11 nehôd s chodcami
Vodiči by mali spomaliť a predvídať, tvrdí polícia.
Autor TASR
Banská Bystrica 20. novembra (TASR) - Za posledné dva týždne došlo v Banskobystrickom kraji k 11 dopravným nehodám s účasťou chodcov. Deväť ľudí sa pri nich zranilo ťažko a jeden ľudský život vyhasol. Informovalo o tom v piatok Krajské riaditeľstvo (KR) Policajného zboru (PZ) v Banskej Bystrici.
„Stačí okamih nepozornosti a bežné prechádzanie cez cestu sa môže zmeniť na tragédiu. Chceme vyzvať všetkých chodcov, aby naozaj, aj keď im zákon túto možnosť dáva, vstúpili na priechod pre chodcov len vtedy, ak vidia, že prichádzajúci vodič na nich reaguje, a teda vidí ich a začne s vozidlom brzdiť. Ak nie, nevstupujte na priechod pre chodcov, lebo môže dôjsť k zrážke,“ zdôraznilo KR PZ v súvislosti s rizikami, ktorým chodci denne čelia v cestnej premávke.
„Vodiči by mali spomaliť a predvídať. Chodci by zasa mali byť obozretní aj na priechode pre chodcov. Prednosť na ceste neznamená nezraniteľnosť,“ dodala polícia.
„Stačí okamih nepozornosti a bežné prechádzanie cez cestu sa môže zmeniť na tragédiu. Chceme vyzvať všetkých chodcov, aby naozaj, aj keď im zákon túto možnosť dáva, vstúpili na priechod pre chodcov len vtedy, ak vidia, že prichádzajúci vodič na nich reaguje, a teda vidí ich a začne s vozidlom brzdiť. Ak nie, nevstupujte na priechod pre chodcov, lebo môže dôjsť k zrážke,“ zdôraznilo KR PZ v súvislosti s rizikami, ktorým chodci denne čelia v cestnej premávke.
„Vodiči by mali spomaliť a predvídať. Chodci by zasa mali byť obozretní aj na priechode pre chodcov. Prednosť na ceste neznamená nezraniteľnosť,“ dodala polícia.