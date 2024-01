V Banskobystrickom kraji štartuje tretí ročník výzvy Hybaj na bežky

Banská Bystrica 21. januára (TASR) - V Banskobystrickom kraji v tomto období štartuje v poradí už tretí ročník zimnej výzvy Hybaj na bežky, ktorej cieľom je motivovať verejnosť k aktívnemu oddychu v horách. Bežkári budú vo výzve prostredníctvom fotografií súťažiť o praktické darčeky. TASR o tom informovala Zuzana Jóbová, výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus, ktorá výzvu každoročne organizuje.



Výzva Hybaj na bežky v zimnom období strieda krajskú cyklistickú výzvu a potrvá do 31. marca. "Najprv si bežkári musia vybrať bežeckú trasu. Na výber majú buď týždenný tip na sociálnych sieťach Za horami, za dolami, alebo unikátnu platformu OutdoorActive na stránke zahoramizadolami.sk," uviedla Daniela Volenská z KOCR Banskobystrický kraj Turizmus. Ako dodala, na platforme OutdoorActive nájdu bežkári viac ako 65 tratí na bežecké lyžovanie s informáciami o dĺžke, náročnosti i možnosti parkovania.



Krajská bežkárska výzva je založená na zdieľaní vlastných fotografií z bežkovania na sociálnej sieti Instagram, bežkári musia k snímkam pridať hashtagy #hybajnabezky2024 a #zahoramizadolami. "Fotografie, ktoré prídu v rámci jedného týždňa, budú zaradené do týždenného žrebovania o balíček praktických vecí. Všetky fotografie sa stanú súčasťou záverečného žrebovania, kde víťaz získa darčekovú poukážku na nákup športového oblečenia alebo výstroja v hodnote 300 eur," priblížili organizátori.



Banskobystrický samosprávny kraj finančne podporuje úpravu bežkárskych tratí už po šiesty rok. Upozorňuje však, že podpora kraja a samospráv nedokáže pokryť všetky náklady spojené s údržbou trás.



"Preto netreba zabúdať na dobrovoľné finančné príspevky pre organizácie, zväčša občianske združenia, ktoré sa o trate starajú. Niekde nájdete na začiatku alebo na konci okruhu pokladničku, niekde je to možné cez SMS a niekde cez QR kód. Sú tu aj lokality, pre ktoré je zdroj príjmu na udržiavanie tratí napríklad výber parkovného," dodala Volenská.