V Banskobystrickom kraji stúpol výskyt na chrípku o 28 percent
Autor TASR
Banská Bystrica 15. decembra (TASR) - Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) uplynulý týždeň stúpol. V porovnaní so 49. kalendárnym týždňom bol výskyt ARO vyšší zhruba o osem percent a CHPO takmer o 28 percent. Na webe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici o tom v pondelok informovala regionálna hygienička Zora Kľocová Adamčáková.
RÚVZ zaznamenal spolu 5844 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1656,33 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov, najviac v okrese Zvolen. Z toho bolo chrípke podobných 593 ochorení, čo je chorobnosť 168,07 na 100.000 ľudí. Najvyššiu mal okres Detva.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v BBSK za minulý týždeň hlásilo desať výchovno-vzdelávacích zariadení, osem materských a dve základné školy.
