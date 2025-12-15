Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Banskobystrickom kraji stúpol výskyt na chrípku o 28 percent

Ilustračná snímka. Foto: TASR

RÚVZ zaznamenal spolu 5844 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1656,33 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov, najviac v okrese Zvolen.

Banská Bystrica 15. decembra (TASR) - Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) uplynulý týždeň stúpol. V porovnaní so 49. kalendárnym týždňom bol výskyt ARO vyšší zhruba o osem percent a CHPO takmer o 28 percent. Na webe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici o tom v pondelok informovala regionálna hygienička Zora Kľocová Adamčáková.

RÚVZ zaznamenal spolu 5844 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1656,33 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov, najviac v okrese Zvolen. Z toho bolo chrípke podobných 593 ochorení, čo je chorobnosť 168,07 na 100.000 ľudí. Najvyššiu mal okres Detva.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v BBSK za minulý týždeň hlásilo desať výchovno-vzdelávacích zariadení, osem materských a dve základné školy.
