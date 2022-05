V Banskobystrickom kraji sú v sezóne k dispozícii aj nové bikeparky

Zvolen 30. mája (TASR) – Nie len prostredníctvom autobusových spojov, takzvaných cyklobusov alebo turbusov, ale aj zo sedla bicykla či e-biku môžu obyvatelia a návštevníci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) spoznávať počas aktuálnej letnej turistickej sezóny krásy tamojšej prírody a čaro histórie. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko takto priblíži napríklad Bike park Pustý hrad či okolie Kráľovej pri Zvolene.



Ako informuje destinačná koordinátorka pre OOCR Stredné Slovensko Barbora Rekšáková, tí odvážnejší môžu skúsiť zjazdy na Zvolensko–Môťovských singletrailoch, Laskomerských singletrailoch či Gulditrailoch v Kremnici.



"Tento rok sme odštartovali už 11. ročník cyklobusu, ktorý pasažierov odvezie z Banskej Bystrice na Donovaly, Šachtičky, Malý Šturec a Strelníky. Cyklobus bude premávať do septembra počas víkendov a sviatkov. Rovnako bude premávať aj už tradičný Turbus, ktorý odvezie peších turistov z centra mesta až k horskému hotelu Kráľova studňa, ktorý je východiskovým bodom pre túry vo Veľkej Fatre," uviedla Rekšáková.



OOCR sa podieľa aj na podujatí určenom pre milovníkov vína. Spojenie dvoch samostatných vínnych ciest - Hontianskej a Veľkokrtíšskej - do jednej je tohtoročnou novinkou. "Počas 24. - 25. júna budú mať priaznivci tohto moku príležitosť nazrieť do malých aj väčších vinárstiev, degustovať vína z oblastí Sebechlieb, Dudiniec a Veľkého Krtíša a hlavne zažiť atmosféru vinohradníctva Hontu a Veľkého Krtíša," priblížila ďalej Rekšáková.



Uskutočnia sa tiež inscenované prehliadky vybraných historických miest a udalostí s názvom Začnite s vysťahovaním. Štartujú 16. júla v Španej Doline, ďalej budú pokračovať 13. augusta v Kremnici a 17. septembra v Kališti. Prehliadka bude v spolupráci s OOCR Gemer 22. októbra aj v Tisovci.



Pokračujú aj obľúbené jazdy historickým vláčikom Expres 34 tunelov. Novinku bude Expres Za horami, za dolami, ktorý bude putovať tri dni po najkrajších miestach Banskobystrického kraja.



OOCR Stredné Slovensko tento rok oslavuje 10. výročie založenia. V dňoch 30. júna do 6. júla bude preto prebiehať veľká súťaž s názvom 10 zážitkov/10 výhier/10 rokov s OOCR Stredné Slovensko a od 8. augusta do 22. augusta sa v Radnici v Banskej Bystrici uskutoční aj výstava ako prezentácia úspešných projektov OOCR Stredné Slovensko.