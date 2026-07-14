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V Banskobystrickom kraji vydali od začiatku roka 6661 SeniorPasov
Zavedenie SeniorPasov hodnotí IDS BBSK pozitívne.
Autor TASR
Banská Bystrica 14. júla (TASR) - Integrovaný dopravný systém (IDS) Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vydal od začiatku tohto roka 6661 SeniorPasov. Dopravnou kartou sa od nového roka preukazujú ľudia nad 70 rokov, aby mohli v regionálnych autobusoch cestovať bezplatne. TASR o tom v utorok informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.
Spresnila, že počet je k 13. júlu tohto roka. Celkovo v kraji evidujú 40.843 držiteľov SeniorPasov. Registrácia seniorov podľa nej pokračuje aj po ukončení hlavnej registračnej kampane. „Každý mesiac pribúdajú ďalší záujemcovia nad 70 rokov, ktorí si vybavujú pas,“ objasnila.
Zavedenie SeniorPasov hodnotí IDS BBSK pozitívne. „Podarilo sa zjednodušiť bezplatné cestovanie pre obyvateľov vo veku nad 70 rokov a zároveň získať presnejší prehľad o využívaní regionálnej autobusovej dopravy,“ zhrnula. Zdôraznila, že vďaka anonymizovaným údajom o cestovaní dokážu efektívnejšie plánovať dopravnú obslužnosť a prispôsobovať ponuku verejnej dopravy skutočným potrebám cestujúcich.
Od začiatku tohto roka sa nemusia dôchodcovia v regionálnych autobusoch BBSK preukazovať vodičovi občianskym preukazom a čakať na vytlačenie nulového registračného lístka. Stačí mu oznámiť, že človek cestuje so SeniorPasom, a priložiť ho k čítačke v autobuse. Pas sa dá vybaviť kedykoľvek v priebehu roka. Do momentu jeho vybavenia však majú seniori nad 70 rokov nárok len na 50-percentnú zľavu z ceny bežného lístka. Prvé vydanie fyzickej karty je vždy bezplatné, v prípade straty či poškodenia je každé jej ďalšie vydanie spoplatnené.
Seniora môže zaregistrovať aj člen rodiny. Stačí mať k dispozícii jeho občiansky preukaz a aktuálnu fotografiu. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.idsbbsk.sk.
Spresnila, že počet je k 13. júlu tohto roka. Celkovo v kraji evidujú 40.843 držiteľov SeniorPasov. Registrácia seniorov podľa nej pokračuje aj po ukončení hlavnej registračnej kampane. „Každý mesiac pribúdajú ďalší záujemcovia nad 70 rokov, ktorí si vybavujú pas,“ objasnila.
Zavedenie SeniorPasov hodnotí IDS BBSK pozitívne. „Podarilo sa zjednodušiť bezplatné cestovanie pre obyvateľov vo veku nad 70 rokov a zároveň získať presnejší prehľad o využívaní regionálnej autobusovej dopravy,“ zhrnula. Zdôraznila, že vďaka anonymizovaným údajom o cestovaní dokážu efektívnejšie plánovať dopravnú obslužnosť a prispôsobovať ponuku verejnej dopravy skutočným potrebám cestujúcich.
Od začiatku tohto roka sa nemusia dôchodcovia v regionálnych autobusoch BBSK preukazovať vodičovi občianskym preukazom a čakať na vytlačenie nulového registračného lístka. Stačí mu oznámiť, že človek cestuje so SeniorPasom, a priložiť ho k čítačke v autobuse. Pas sa dá vybaviť kedykoľvek v priebehu roka. Do momentu jeho vybavenia však majú seniori nad 70 rokov nárok len na 50-percentnú zľavu z ceny bežného lístka. Prvé vydanie fyzickej karty je vždy bezplatné, v prípade straty či poškodenia je každé jej ďalšie vydanie spoplatnené.
Seniora môže zaregistrovať aj člen rodiny. Stačí mať k dispozícii jeho občiansky preukaz a aktuálnu fotografiu. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.idsbbsk.sk.