V Banskobystrickom kraji vyhral Peter Pellegrini

Banská Bystrica 24. marca (TASR) - V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) zvíťazil v prvom kole sobotňajších (23. 3.) prezidentských volieb Peter Pellegrini, ktorý získal 43,66 percenta hlasov. Za jeho protikandidáta Ivana Korčoka hlasovalo 35,54 percenta voličov. Volebná účasť v BBSK dosiahla 48,79 percenta. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.



Ďalší v poradí skončili Štefan Harabin (11,40 percenta), Krisztián Forró (3,55 percenta), Ján Kubiš (2,10 percenta), Igor Matovič (1,87 percenta), Marian Kotleba (0,97 percenta), Patrik Dubovský (0,50 percenta) a Milan Náhlik (0,18 percenta).



Obaja prezidentskí kandidáti, ktorí postúpili do druhého kola volieb 6. apríla, pochádzajú z Banskej Bystrice. V Banskobystrickom okrese vyhral Korčok so 46,61 percenta hlasov, Pellegrini získal 38,98 percenta. V ostatných 12 okresoch BBSK vyhral. Aj v meste Banská Bystrica dominoval Korčok so ziskom 50,05 percenta. Pellegrini dosiahol vo svojom rodisku 36,24 percenta hlasov.



Podľa ŠÚ SR v rámci kraja bola najvyššia volebná účasť takmer 60-percentná v okrese Banská Bystrica (59,22 percenta). Nad 50 percentami sa pohybovala aj v okresoch Zvolen, Krupina, Detva, Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.