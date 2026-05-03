< sekcia Regióny
V Banskobystrickom kraji vyzbierali vyše 160 vriec odpadu
Gruntovačka sa v Banskobystrickom kraji koná od roku 2018, a to vždy na jar a na jeseň.
Autor TASR
Banská Bystrica 3. mája (TASR) - V Banskobystrickom kraji sa i túto jar konala tradičná Gruntovačka, ktorej cieľom je vyčistiť turisticky vyhľadávané lokality. Do akcie sa vo viacerých regiónoch zapojilo približne 330 dobrovoľníkov, spoločne vyzbierali viac ako 160 vriec odpadu. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.
Gruntovačka sa v Banskobystrickom kraji koná od roku 2018, a to vždy na jar a na jeseň. Podujatie prepája oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) s dobrovoľníkmi s cieľom vyčistiť vyhľadávané lokality, ako napríklad turistické chodníky, brehy riek či obecné pamiatky. V rámci tohtoročnej jarnej akcie sa čistenie konalo v šiestich lokalitách v rámci kraja.
Na Gemeri sa na čistení Náučného chodníka Jakuba Surovca v sedle Zbojská stretlo vyše 90 študentov a pracovníci Národného parku Muránska planina. Spoločne vyzbierali vyše 90 vriec odpadu. „Je znepokojujúce, že väčšinu vyzbieraného odpadu netvoril bežný komunálny odpad, ale stavebný materiál a objemné časti vozidiel, ako napríklad nárazníky či pneumatiky,“ skonštatoval Jaroslav Hric z OOCR Gemer.
Gruntovačka sa konala aj v obci Sebechleby v okrese Krupina, kde sa do jarného čistenia zapojila stovka žiakov miestnej základnej školy spolu s učiteľmi a zamestnancami, pracovníci obecného úradu i miestni turisti. Okrem zbierania odpadu sa zamerali aj na skrášľovanie okolitého prostredia. Na Horehroní zas žiaci čistili náučný chodník v Heľpe, pri Banskej Štiavnici sa dobrovoľníci a členovia Klubu slovenských turistov Vyhne pustili do úpravy turistickej trasy Amáliin vrch - Dislav - Kyselovská.
Na Pohroní tento rok čistili hneď dve lokality a čistenie prebiehalo netradične na vode aj na súši. Dvanásť dobrovoľníkov na kanoe splavilo rieku Hron od obce Brehy až po Beňadické alúvium Hrona v Hronskom Beňadiku a celkovo vyzbierali 12 vriec odpadu. Na súši v okolí Kráľovej studničky pracovalo ďalších 15 ľudí a zamerali sa na úpravu okolia malého parku pri novom altánku s informačnou tabuľou. Okrem nálezu fitlopty či demižóna na víno sa dobrovoľníkom podarilo vďaka prerezaniu náletových drevín odhaliť a opätovne sprístupniť zabudnutú cestu k pôvodnej Kráľovej studničke,“ priblížila Jóbová.
Gruntovačka sa v Banskobystrickom kraji koná od roku 2018, a to vždy na jar a na jeseň. Podujatie prepája oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) s dobrovoľníkmi s cieľom vyčistiť vyhľadávané lokality, ako napríklad turistické chodníky, brehy riek či obecné pamiatky. V rámci tohtoročnej jarnej akcie sa čistenie konalo v šiestich lokalitách v rámci kraja.
Na Gemeri sa na čistení Náučného chodníka Jakuba Surovca v sedle Zbojská stretlo vyše 90 študentov a pracovníci Národného parku Muránska planina. Spoločne vyzbierali vyše 90 vriec odpadu. „Je znepokojujúce, že väčšinu vyzbieraného odpadu netvoril bežný komunálny odpad, ale stavebný materiál a objemné časti vozidiel, ako napríklad nárazníky či pneumatiky,“ skonštatoval Jaroslav Hric z OOCR Gemer.
Gruntovačka sa konala aj v obci Sebechleby v okrese Krupina, kde sa do jarného čistenia zapojila stovka žiakov miestnej základnej školy spolu s učiteľmi a zamestnancami, pracovníci obecného úradu i miestni turisti. Okrem zbierania odpadu sa zamerali aj na skrášľovanie okolitého prostredia. Na Horehroní zas žiaci čistili náučný chodník v Heľpe, pri Banskej Štiavnici sa dobrovoľníci a členovia Klubu slovenských turistov Vyhne pustili do úpravy turistickej trasy Amáliin vrch - Dislav - Kyselovská.
Na Pohroní tento rok čistili hneď dve lokality a čistenie prebiehalo netradične na vode aj na súši. Dvanásť dobrovoľníkov na kanoe splavilo rieku Hron od obce Brehy až po Beňadické alúvium Hrona v Hronskom Beňadiku a celkovo vyzbierali 12 vriec odpadu. Na súši v okolí Kráľovej studničky pracovalo ďalších 15 ľudí a zamerali sa na úpravu okolia malého parku pri novom altánku s informačnou tabuľou. Okrem nálezu fitlopty či demižóna na víno sa dobrovoľníkom podarilo vďaka prerezaniu náletových drevín odhaliť a opätovne sprístupniť zabudnutú cestu k pôvodnej Kráľovej studničke,“ priblížila Jóbová.