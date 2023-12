V Banskobystrickom kraji zriadili nonstop linku pre problémy na ceste

Banská Bystrica 19. decembra (TASR) - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) zriadila telefonickú linku call centra a dispečingu, na ktorú sa cestujúca verejnosť dovolá 24 hodín denne 365 dní v roku. Na telefónnom čísle 0940 60 00 60 môže nahlasovať akékoľvek poruchy a problémy na cestách. Zamestnanci profesionálneho call centra posúdia prioritu situácie a následne informáciu odovzdajú kolegom na riešenie. TASR o tom v utorok informoval predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.



Vznik call centra vyplynul z potreby efektívneho odovzdania informácií kompetentným a urýchlenia riešenia objavených problémov na cestách v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), ktorých správu či údržbu zabezpečujú krajskí cestári. Call centrum funguje od decembra tohto roka. Týždeň prebiehal testovací režim, keď sa odstránili všetky nedostatky a dnes je už dostupné širokej verejnosti.



"Súčasťou riešenia je spracovanie podnetu do textovej podoby, nahrávka rozhovoru a zaslanie spracovaného podnetu k nám do spoločnosti. Jeho vybavenie bude mať rôzne stupne prioritizácie podľa závažnosti a aj daný čas v BBRSC na jeho vyriešenie. Teší ma, že službu sa podarilo zaviesť ešte túto zimu a zatiaľ funguje úspešne," konštatoval Turčan. Verí, že profesionalita špecialistov call centra a rýchle konanie pomôže udržiavať priamy kontakt s vodičmi na cestách a súčasne budovať dobré vzťahy s verejnosťou.



Turčan vyzýva, aby ľudia neváhali problémy nahlásiť, keďže linka slúži na zlepšenie zjazdnosti a kvality ciest I., II. a III. triedy v BBSK. Možno nahlasovať napríklad problémy zjazdnosti počas zimnej údržby, padnuté stromy na ceste či dreviny zasahujúce do priestoru vozovky, zablokovanú komunikáciu, výtlky, zaplavené cesty, upchatý priepust a ďalšie.



"Kvalitná a dobre udržiavaná cestná sieť patrí medzi naše priority. Do rekonštrukcie a údržby každoročne ako kraj investujeme milióny eur a som rád, že služby pre našich obyvateľov sa v tejto oblasti posunú opäť o level vyššie. Očakávam, že vďaka novému call centru bude BBRSC vedieť nielen prijať viac podnetov od verejnosti, ale najmä zrýchliť proces ich vybavovania a samotného odstraňovania problémov na našich cestách," zdôraznil predseda BBSK Ondrej Lunter.