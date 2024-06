V Banskobystrickom kraji zvíťazil Smer-SD pred PS

Banská Bystrica 10. júna (TASR) - Najväčšiu podporu vo voľbách do Európskeho parlamentu získal od voličov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Smer-SD so ziskom 26,69 percenta. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb zverejnených Štatistickým úradom SR.



Smer-SD volilo v BBSK viac ako 42.000 voličov. Na druhom mieste v rámci kraja skončilo Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 24,54 percenta. Nasledovali Republika (13,58 percenta), Hlas-SD (9,26 percenta, Szövetség - Aliancia (5,16 percenta) a KDH (5,08 percenta).



Menej ako päťpercentnú podporu voličov si pripísali SaS (4,06 percenta), Demokrati (3,99 percenta), SNS (2,18 percenta) a koalícia Slovensko, Za ľudí (1,58 percenta). Zvyšné strany získali pod jedno percento hlasov.



Smer-SD zvíťazil v ôsmich z 13 okresov BBSK, najviac hlasov získal v okrese Poltár (35,56 percenta). Prvé miesto mu patrilo aj v okresoch Žarnovica, Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec, Brezno, Detva a Revúca. PS ovládlo voľby v okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica. V okrese Banská Bystrica získalo PS najvyšší podiel hlasov (33,53 percenta). Najväčšiu podporu v okrese Rimavská Sobota mala Szövetség - Aliancia (24,99 percenta).



Na eurovoľbách sa v BBSK zúčastnilo 163.389 voličov, čo predstavuje volebnú účasť 32,46 percenta. Najvyššia bola v okrese Banská Bystrica (39,87 percenta), najnižšia v okrese Revúca (22,50 percenta).