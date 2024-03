V banskobystrickom sídlisku Sásová otvorili obnovenú knižnicu

Banská Bystrica 6. marca (TASR) - Na banskobystrickom sídlisku Sásová v stredu po deviatich mesiacoch slávnostne otvorili zrekonštruovanú pobočku Verejnej knižnice Mikuláša Kováča (VK MK). Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pri tejto príležitosti spustil novinku v ponuke služieb krajských knižníc, v rámci ktorej si budú môcť čitatelia požičiavať okrem klasických a elektronických kníh aj audioknihy.



Sásovskú pobočku banskobystrickej knižnice slávnostne otvorili symbolicky počas Týždňa slovenských knižníc, zatvorená bola od vlaňajšieho leta. "Počas toho sme okrem odborných knihovníckych prác, ako je mimoriadna revízia knižničného fondu, rekonštruovali samotné priestory. To znamená celé hygienické zázemie, máme už toalety aj pre imobilných, pozornosť sme venovali novému knihovníckemu zariadeniu, knihovníckemu pultu, čitárni, klubovni či zázemiu pre knihovníčky," uviedla riaditeľka VK MK Iveta Babjaková.



VK MK v Banskej Bystrici pozostáva z piatich pobočiek, za posledné tri roky boli zrekonštruované tri z nich. Náklady na rekonštrukciu sásovskej pobočky predstavovali 125.000 eur, približne 100.000 eur získala knižnica z európskych zdrojov.



BBSK pri príležitosti otvorenia zrekonštruovaných priestorov predstavil aj novinku v ponuke služieb pre čitateľov. Tí si po novom budú môcť vo všetkých šiestich krajských knižniciach požičiavať aj audioknihy. "Je to už niekoľká inovácia, ktorú prinášame v našich knižniciach za posledných pár rokov. Začali sme s elektronickými knihami, dnes požičiavame vyše 15.000 titulov, a teraz sú to audioknihy," skonštatoval predseda kraja Ondrej Lunter.



V ponuke krajských knižníc je zatiaľ vyše 330 titulov audiokníh, čitatelia s platným čitateľským kontom si ich môžu zadarmo požičať prostredníctvom aplikácie. Fond audiokníh i elektronických kníh chce BBSK naďalej rozširovať, pokračovať chce aj v modernizácii jednotlivých knižníc. "Najbližšie plánujeme preinvestovať viac ako 120.000 eur v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene, kde máme vynovené priestory a ideme ich kompletne zariadiť," priblížil riaditeľ odboru kultúry Úradu BBSK Peter Černek s tým, že kraj za posledných päť rokov do knižníc investoval približne 2,8 milióna eur.