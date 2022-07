V banskobystrických lesoch žije okolo 130 medveďov

Banská Bystrica 4. júla (TASR) – Na území banskobystrických mestských lesov, ktoré majú rozlohu približne 7200 hektárov, v súčasnosti evidujú 92 medveďov. Lesníci však vedia minimálne o ďalších 36 kusoch, ide o tohtoročné mláďatá. TASR o tom v pondelok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora s tým, že počet medvedej populácie v porovnaní s obdobím pred desiatimi rokmi stúpol trojnásobne.



Banská Bystrica a obce v okolí sú obklopené lesmi, v ktorých žije naša najväčšia šelma a podľa Strelca k stretom lesníkov s ňou dochádza pomerne často. "Je to aj z dôvodu ich premnoženia. Na výmeru nášho územia by bolo dosť päť až sedem jedincov. Práve hustota medvedej populácie spôsobuje, že medvedica máva u nás bežne tri až štyri mláďatá, dokonca vlani jedna až päť. Predtým, v čase ruje, mala problém stretnúť medveďa – samca. Dnes, z dôvodu ich premnoženia, stretne v tomto čase aj desiatich," konštatoval Blažej Možucha, riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Banská Bystrica.



Názory o tom, ako sa majú ľudia správať pri strete, sú rôzne aj medzi odbornou verejnosťou. "Robiť sa mŕtvym, kryť si rukami krk, schúliť sa na zem, by zrejme veľmi nepomohlo. Medveď je totiž 'zdochlinár'. V prvom rade požerie všetky zdochliny, ktoré nájde. Až potom sa rozhoduje, či niečo uloví, alebo pohľadá maliny či černice. Tie však z našich lesov miznú. Aj keby boli, ich dozrievanie a skŕmenie medveďmi trvá maximálne dva týždne. Čo však ostatné dni v roku, pokiaľ sa zviera neuloží na zimný spánok? Hladný medveď je zlý medveď," zdôraznil Možucha.



Slovensko patrí medzi európske krajiny s najvyšším počtom medveďov. "Pokiaľ sa medvedia populácia u nás nezačne seriózne poľovne obhospodarovať, nebude pokoj. Medvede budú stále nebezpečnejšie. Spôsobia väčšie škody nielen na hospodárskych zvieratách, včelstvách, ale i ľudských obydliach, poľnohospodárskych kultúrach a ľudských životoch. A to len preto, že sú hladné, lebo ich je na naše malé územie príliš veľa a nenájdu si dostatok prirodzenej potravy," dodal riaditeľ mestských lesov.