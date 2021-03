V banskobystrických rómskych osadách sa situácia s COVID-19 zhoršuje

Banská Bystrica 15. marca (TASR) – V dvoch banskobystrických rómskych osadách sa situácia so šírením ochorenia COVID-19 zhoršuje. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že sú to osady Na Hrbe a v lokalite Cementárenská cesta.



„Nedodržiavanie potrebných karanténnych opatrení môže zvyšovať aj riziko prenosu nového koronavírusu. Preto budú všetci obyvatelia týchto lokalít hromadne testovaní PCR testami,“ spomenula a dodala, že kontrolovať dodržiavanie povinnej karantény obyvateľov v rómskych osadách budú štátni a aj mestskí policajti.



Podľa hovorkyne samospráva už distribuovala do osád respirátory FFP2. „Zároveň budú rodiny vybavené nevyhnutnými dezinfekčnými prostriedkami,“ podotkla. Z dôvodu povinnej karantény obyvateľov rómskych osád preverujú pracovníci mestskej terénnej sociálnej služby požiadavky na pomoc s nákupom základných životných potrieb. Potrebu nevyhnutých potravín či liekov môžu obyvatelia rómskych osád nahlasovať v pondelky a štvrtky na krízovej linke 048/4330 777.



„Primátor Ján Nosko kontaktoval generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, ktorej zamestnanci budú v aktuálnom týždni nápomocní pri vyplácaní sociálnych dávok tak, aby obyvatelia rómskych osád nemuseli opustiť dané lokality,“ poznamenala Zdenka Marhefková a uviedla, že v karanténnom centre sa v súčasnosti nachádzajú dvaja pozitívni ľudia bez domova.