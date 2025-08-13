< sekcia Regióny
V Banskom múzeu bude tradičná banícka oslava Bartolomejský šachtág
Šachtág je spoločenské podujatie inšpirované baníckymi tradíciami, ktoré sa kedysi odohrávali pri príležitosti prijímania nových členov do baníckeho cechu.
Autor TASR
Banská Štiavnica 13. augusta (TASR) - V Banskom múzeu v prírode v Banskej Štiavnici budú môcť návštevníci v sobotu 23. augusta zažiť tradičnú banícku oslavu. So začiatkom o 15.00 h sa tam uskutoční Bartolomejský šachtág, ktorý pripravuje Slovenské banské múzeum (SBM) a Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok.
„Šachtág je spoločenské podujatie inšpirované baníckymi tradíciami, ktoré sa kedysi odohrávali pri príležitosti prijímania nových členov do baníckeho cechu,“ informoval odbor marketingu, propagácie a environmentálnej výchovy SBM.
Návštevníci sa môžu tešiť na ukážky starých baníckych rituálov, disciplín a zvykov, niektoré si budú môcť aj sami vyskúšať. Podujatie je podľa múzejníkov vhodné pre všetky vekové kategórie, rodiny s deťmi, turistov aj domácich, ktorí chcú opäť zažiť niečo špecifické, čo neodmysliteľné patrí k Banskej Štiavnici.
„Šachtág je spoločenské podujatie inšpirované baníckymi tradíciami, ktoré sa kedysi odohrávali pri príležitosti prijímania nových členov do baníckeho cechu,“ informoval odbor marketingu, propagácie a environmentálnej výchovy SBM.
Návštevníci sa môžu tešiť na ukážky starých baníckych rituálov, disciplín a zvykov, niektoré si budú môcť aj sami vyskúšať. Podujatie je podľa múzejníkov vhodné pre všetky vekové kategórie, rodiny s deťmi, turistov aj domácich, ktorí chcú opäť zažiť niečo špecifické, čo neodmysliteľné patrí k Banskej Štiavnici.