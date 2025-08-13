Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Banskom múzeu bude tradičná banícka oslava Bartolomejský šachtág

Na snímke skokom cez kožu prijali do baníckeho stavu Jozefa Švorca. Prievidza, 14. januára 2017. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Šachtág je spoločenské podujatie inšpirované baníckymi tradíciami, ktoré sa kedysi odohrávali pri príležitosti prijímania nových členov do baníckeho cechu.

Autor TASR
Banská Štiavnica 13. augusta (TASR) - V Banskom múzeu v prírode v Banskej Štiavnici budú môcť návštevníci v sobotu 23. augusta zažiť tradičnú banícku oslavu. So začiatkom o 15.00 h sa tam uskutoční Bartolomejský šachtág, ktorý pripravuje Slovenské banské múzeum (SBM) a Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok.

„Šachtág je spoločenské podujatie inšpirované baníckymi tradíciami, ktoré sa kedysi odohrávali pri príležitosti prijímania nových členov do baníckeho cechu,“ informoval odbor marketingu, propagácie a environmentálnej výchovy SBM.

Návštevníci sa môžu tešiť na ukážky starých baníckych rituálov, disciplín a zvykov, niektoré si budú môcť aj sami vyskúšať. Podujatie je podľa múzejníkov vhodné pre všetky vekové kategórie, rodiny s deťmi, turistov aj domácich, ktorí chcú opäť zažiť niečo špecifické, čo neodmysliteľné patrí k Banskej Štiavnici.
