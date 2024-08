V Banskom múzeu v prírode predvedú staré banícke tradície

Banská Štiavnica 24. augusta (TASR) - Návštevníci Banského múzea v prírode v Banskej Štiavnici si môžu v sobotu na vlastnej koži vyskúšať disciplíny, ktoré boli kedysi spojené s prijatím do cechu baníkov. So začiatkom o 15.00 h sa tu bude konať Bartolomejský šachtág, ktorý priblíži atmosféru baníckeho spoločenského života.



"Slovenské banské múzeum (SBM) si kladie za cieľ uchovávať a popularizovať banícke dedičstvo a prostredníctvom podujatia ako Bartolomejský šachtág priblížiť túto bohatú históriu širokej verejnosti," informovalo múzeum.



Počas podujatia budú môcť návštevníci bližšie spoznať disciplíny spojené s prijatím do cechu baníkov, tí, ktorí budú mať odvahu, si ich budú môcť aj vyskúšať. Návštevníci sa môžu tešiť aj na vystúpenie spevokolu Štiavničan.



Podľa riaditeľa SBM Petra Zorvana je podujatie jedinečnou príležitosťou, ako si pripomenúť a osláviť bohatú banícku históriu nášho regiónu. "Tešíme sa, že môžeme návštevníkom priblížiť tradície a zvyky baníckej komunity a zároveň si uctiť prácu a odvahu všetkých baníkov," podotkol.