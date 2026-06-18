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V Banskom Studenci obnovia kultúrny dom
Na obnovu objektu získala obec dotáciu z prostriedkov Modernizačného fondu vo výške takmer 1,139 milióna eur.
Autor TASR
Banský Studenec 18. júna (TASR) - V Banskom Studenci v okrese Banská Štiavnica chystajú komplexnú rekonštrukciu kultúrneho domu. Na obnovu objektu získala obec dotáciu z prostriedkov Modernizačného fondu vo výške takmer 1,139 milióna eur. Starosta Pavol Santoris priblížil, že vďaka komplexnej oprave budovy tak budú môcť po rokoch opäť využívať všetky jej priestory.
Santoris priblížil, že aktuálne hľadá obec zhotoviteľa rekonštrukcie. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, pričom lehota na predkladanie ponúk je do 6. júla. Cieľom obnovy je zníženie energetickej náročnosti budovy.
„Ide o starý kultúrny dom, ktorý bol postavený ešte niekedy v 50. rokoch minulého storočia, neskôr bolo k nemu niečo pristavené,“ priblížil s tým, že pôjde doslova o jeho záchranu. V objekte chýba centrálne vykurovanie, prístup vody, problémom je aj zatekajúca strecha.
Funkčnosť budovy nebola podľa jeho slov využitá, keďže používajú len sálu na prízemí. Vrchnú časť objektu pre narušenú statiku roky nevyužívajú. V rámci projektu podľa starostu kultúrny dom kompletne obnovia, vďaka čomu budú opäť prístupné všetky jeho priestory. Objekt bude navyše po obnove bezbariérový.
Santoris priblížil, že aktuálne hľadá obec zhotoviteľa rekonštrukcie. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, pričom lehota na predkladanie ponúk je do 6. júla. Cieľom obnovy je zníženie energetickej náročnosti budovy.
„Ide o starý kultúrny dom, ktorý bol postavený ešte niekedy v 50. rokoch minulého storočia, neskôr bolo k nemu niečo pristavené,“ priblížil s tým, že pôjde doslova o jeho záchranu. V objekte chýba centrálne vykurovanie, prístup vody, problémom je aj zatekajúca strecha.
Funkčnosť budovy nebola podľa jeho slov využitá, keďže používajú len sálu na prízemí. Vrchnú časť objektu pre narušenú statiku roky nevyužívajú. V rámci projektu podľa starostu kultúrny dom kompletne obnovia, vďaka čomu budú opäť prístupné všetky jeho priestory. Objekt bude navyše po obnove bezbariérový.