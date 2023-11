V banskoštiavnickej Galérii J. Kollára otvoria štyri výstavy

Banská Štiavnica 10. novembra (TASR) - V banskoštiavnickej Galérii Jozefa Kollára otvoria v piatok štyri výstavy súčasného umenia od umelcov zo Slovenska a Čiech. "Všetky výstavy sa tematicky zameriavajú na environmentálnu problematiku, na ktorú sa v galérii obsahovo orientujeme od roku 2021," informovala projektová koordinátorka galérie Zuzana Paškayová.



Vo Veľkej sále svoju tvorbu z posledného obdobia, zaoberajúcu sa témou geologického času, predstaví na výstave s názvom Okraj víru intermediálny umelec Jaroslav Kyša. "Autor dáva do kontrastu rýchlu dobu, v ktorej žijeme, s pomalosťou a silou procesov Zeme," uviedla Paškayová. Výstavu doplnia diela od Kataríny Bajkayovej a Antona Čierneho.



V Štukovke otvoria výstavu maliarky Klaudie Kosziby, nazvanú Rytmus záchrany. Výstava poukáže na jej novú umeleckú polohu, v ktorej autorka silno inšpirovaná prírodou a lesným prostredím prekračuje hranice maľby smerom k sochárskemu jazyku. Výstavu doplnia diela od Eriky Szőke.



Priestor Pod klenbami bude patriť samostatnej výstave mladej umelkyne Lucie Večernej s názvom Tekuté ostrovy zabúdania. Výstava sa zaoberá výskumom vnútrozemskej delty Dunaja. "Autorka sleduje zmeny, ktoré nastávajú v tomto prostredí a metaforizuje dočasnosť, fragilnosť či regeneráciu riečneho ekosystému," podotkla Paškayová.



V priestore Start up, ktorý je zameraný na prezentáciu tvorby mladých umelcov, otvoria výstavu s názvom Cesty vedú do polí a končia, kde nič nebolí. Výstava je spoločným dielom od českej umeleckej štvorice: Matěj Boček, Vendi Heř, Kateřina Kábová a Kateřina Rafaelová. Výstava sa bude zaoberať vzťahom medzi človekom a prírodou.