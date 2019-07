V Barčianskom parku žijú aj labute, pribudnúť majú kvety aj oplotenie

Odtok, respektíve vypúšťanie vody z jazierka v parku, zrealizovali pred deviatimi rokmi.

Košice 28. júla (TASR) – V Barčianskom parku by čoskoro mali pribudnúť ďalšie kvety. Ako pre TASR povedal starosta košickej mestskej časti (MČ) Barca František Krištof, uchádzajú sa aj o dotáciu na obnovu oplotenia parku. Vstup pre verejnosť sa však nechystajú obmedziť. V parku, ktorý je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok, je okolo 60 lavičiek, ich počet chce MČ postupne zvyšovať.



Odtok, respektíve vypúšťanie vody z jazierka v parku, zrealizovali pred deviatimi rokmi. „Prakticky sme urobili gravitačný prívod rúrou. Minulý rok sa nám upchal, museli sme to prečisťovať. Ešte nám zostal jeden úsek, ktorý by mal byť upravený tak, aby sme mali znovu prítok vody rádovo 25 až 30 kubických metrov vody za jeden deň,“ spresnil.



Breh jazierka je zázemím pre rôzne druhy vtáctva. „Momentálne tam máme tri staršie, päť mladších labutí a asi 12 husí labuťovitých. Pôvodne boli tri, rozmnožili sa naším chovom. Divých kačíc je tam od 65 do 150, kedy - ako. Dokrmujeme ich hlavne cez zimu. Chodia sem rodičia s deťmi, cez leto sú tu návštevníci, ktorí to dokážu obhospodarovať. Cestu k nim si nachádzajú aj dôchodcovia z vedľajšieho domova dôchodcov, dennodenne ich kŕmia,“ dodal Krištof s tým, že park obľubujú cyklisti aj rekreační rybári.



Údržba parku je podľa neho náročná. Čo sa týka výsadby kvetov, na tento účel sa MČ Košice - Barca podarilo prostredníctvom jednej z nadácií získať 500 eur. Pravidelne ju realizujú z vlastného rozpočtu, či vďaka sponzorom. „Stromy dosádzame priamo so súhlasom Krajského pamiatkového úradu v Košiciach, ktorý robí pravidelné kontroly. Výsadbu máme stanovenú na niekoľko rokov. Naplánované sú ešte štyri orezy suchých stromov. Musia ísť dole, čakali sme, kým celkom doschnú,“ vysvetlil s tým, že z hľadiska ohrozenia bezpečnosti so súhlasom pamiatkarov upravili aj jaseň štíhly.



Jedným z problémov, ktoré Krištof vidí, sú invázne rastliny a stromy. „Agáty alebo pajasene žliazkaté sa snažíme pri najmenšom prejave zlikvidovať. Agáty sú staršieho dáta, takže ich musíme rešpektovať, kým sú ako-tak živé“, povedal. Evidovali aj problém s imelom či ploskáčikom pagaštanovým, ktorý napáda pagaštan konský. „Každý rok poctivo hrabeme napadnuté lístie a dávame ho do spaľovne, aby sme zredukovali jeho výskyt. Tie naše stromy sa ešte celkom držia, ale mám obavu, že keď sa to nebude nejako komplexne riešiť, bude s tým problém - a nielen u nás,“ povedal.



Súčasťou Barčianskeho parku, ktorý má rozlohu približne sedem hektárov, je okrem jazierka napríklad aj detské či workoutové ihrisko. Čo sa týka kosby, tá sa realizuje postupne, keďže tráva je podľa Krištofa zdrojom obživy pre rôzne druhy vtáctva, ktoré v parku žijú.