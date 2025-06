V Bardejove a Giraltovciach otvorili centrá zdieľaných služieb

Bardejov/Giraltovce 2. júna (TASR) - Nové centrá zdieľaných služieb v Bardejove a v Giraltovciach (okres Svidník) slávnostne otvorili v pondelok. Spolu ich bude využívať vyše sto obcí. Ako TASR informovali z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR, obe centrá oficiálne odovzdali do užívania zamestnancom štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák spolu s predsedom Národnej rady (NR) SR Richardom Rašim (Hlas-SD).



Centrum zdieľaných služieb Becherov, ktoré má administratívne sídlo v budove Okresného úradu v Bardejove, je určené pre 85 obcí v regióne. Obec Becherov prevádzkuje spoločnú úradovňu už od roku 1990. „Už roky fungujeme ako celok, no každá obec si zachováva svoju identitu. A sme radi, že táto myšlienka sa cez ministerstvo vnútra rozširuje. Naši zamestnanci centra zdieľaných služieb budú nápomocní so službami v oblastiach ako životné prostredie, stavebný poriadok, doprava, účtovníctvo, personalistika a mzdy,“ uviedol starosta obce Becherov Jozef Gmiterko.



Priestory Okresného úradu v Bardejove boli zrekonštruované a vybavené informačnou a telekomunikačnou technikou. „Investícia vo výške viac ako 637.000 eur do modernizácie priestorov a technického vybavenia nie je v tomto prípade len výdavkom - je to investícia do efektívnejšej verejnej správy, do komfortnejších pracovných podmienok, ale predovšetkým do lepších služieb pre ľudí v tomto regióne,“ povedal štátny tajomník MV SR Michal Kaliňák. Personálne náklady sú hradené z eurofondov.



Druhé novozriadené Centrum zdieľaných služieb v Giraltovciach bude poskytovať služby 20 okolitým obciam, dvom základným školám a jednej materskej škole. Sídli v budove mestského úradu a jeho zriadenie si vyžiadalo investíciu vo výške 562.380 eur z plánu obnovy a odolnosti. Priestory prešli kompletnou rekonštrukciou vrátane modernizácie výťahu, vybavenia a parkoviska.



„Miestne samosprávy si samy zvolili odborné zloženie tímu. To dokazuje, že decentralizácia a dôvera v obce fungujú,“ zdôraznil predseda NR SR Richard Raši.



Spoločná úradovňa v Giraltovciach bude poskytovať služby v oblastiach miezd, personalistiky, sociálnych služieb, verejného obstarávania, koordinácie rozvoja inteligentných miest a regiónov, stavebného úradu a kultúry.



Medzi obce, ktoré budú využívať služby centra v Giraltovciach, patria Dukovce, Fijaš, Kalnište, Kobylnice, Kračúnovce, Kuková, Lúčka, Lužany pri Topli, Matovce, Mičakovce, Okrúhle, Radoma, Soboš, Štefurov, Valkovce, Vavrinec, Zlatá Baňa, Železník, Želmanovce a mesto Giraltovce.