V Bardejove a vo Svidníku premávajú počas leta turistické vláčiky

Bardejov 7. júla (TASR) – Počas leta sa môžu deti i dospelí odviezť v okresoch Bardejov a Svidník turistickými vláčikmi. Jeden z nich premáva na okružnej trase Bardejov - Bardejovské Kúpele a druhý jazdí vo Svidníku na trase do Údolia smrti.



"Bardejovský Vláčik Dráčik zavezie turistov k najzaujímavejším a najnavštevovanejším miestam Bardejova a Bardejovských kúpeľov. Na ktorejkoľvek zastávke môžu cestujúci vystúpiť, pozrieť si krásy historického centra Bardejova či navštíviť zábavný park a neskôr nastúpiť na vláčik a pokračovať v jazde do Bardejovských kúpeľov," uviedol Radomír Jančošek, riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Šariš – Bardejov s tým, že jazda trvá približne hodinu a denne by mal vláčik absolvovať sedem jázd.



Ako povedal, lístky sú celodenné, vystúpiť a nastúpiť môžu cestujúci na hociktorej zastávke. Počas jazdy sa pomocou audiosprievodcu dozvedia množstvo zaujímavostí o súčasnosti i minulosti Bardejova a Bardejovských Kúpeľov. "Zastávok je deväť, trasa sa začína na Radničnom námestí pri soche kata, v Bardejovských Kúpeľoch stojí aj pri letnom kúpalisku, skanzene a pod kolonádou," doplnil Jančošek.



Turistický vláčik vo Svidníku premáva vždy od stredy do nedele do konca leta. Trasa je Svidník - Údolie smrti a frekvencia je trikrát počas jedného dňa. Na trase je deväť zastávok. Počas jazdy sú cestujúcim podávané informácie o zaujímavostiach mesta a regiónu. Cestovné platí celý deň a je možné nastupovať a vystupovať na zastávkach na trase. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webstránke mesta www.svidnik.sk, ako aj na profiloch na sociálnych sieťach.