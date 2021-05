V Bardejove chcú dosiahnuť návštevnosť ako pred pandémiou

Bardejov 24. mája (TASR) – Pamiatky a múzeá na severovýchode Slovenska sú už prístupné pre turistov. Podľa riaditeľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Šariš – Bardejov Radomíra Jančošeka pandémia nového koronavírusu a obmedzujúce opatrenia zdecimovali cestovný ruch aj v rámci ich oblastnej organizácie. Verí, že po májovom otvorení kultúrnych zariadení sa do jesene podarí návštevnosť miestnych múzeí a pamiatok vrátiť na úroveň spred pandémie.



"Pre porovnanie, návštevnosť Šarišského múzea v Bardejove dosiahla v roku 2019 až 53.100 návštevníkov. V roku 2020 to bolo už len 33.222 návštevníkov a v roku 2021, keďže múzeá boli do polovice apríla zatvorené a návštevníci len teraz začínajú chodiť do múzea, odhadom niekoľko stoviek návštevníkov. Podobne nepriaznivo sa vyvíjala aj návštevnosť na Dukelskom bojisku a pamätníkoch na Dukle a vo Svidníku. Od mája sa však všetky múzeá v našom regióne otvorili a dúfame, že sa do jesene priblížime s návštevnosťou k úrovni spred 'korony'," povedal Jančošek.



Región severovýchodného Slovenska má podľa neho čo ponúknuť – od histórie, kultúry, podujatí, športových aktivít, cyklotrás až po relax a kúpeľnú liečbu v Bardejovských Kúpeľoch



Šarišské múzeum Bardejov a jeho expozície v Bardejove a Bardejovských Kúpeľoch, sú otvorené od 1.mája do 30.septembra. "Skanzen v Bardejovských Kúpeľoch je prístupný každý deň v týždni, aj v pondelok. Ostatné expozície iba v utorok až nedeľu, výnimkou sú vopred nahlásené skupinové návštevy," priblížil Jančošek.



Ako ďalej uviedol, Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany od 4. mája sprístupnilo centrálnu expozíciu Múzejného oddelenia VHM vo Svidníku. Od 11. mája je sprístupnená aj vyhliadková veža na Dukle.



"V okolí Bardejova a kúpeľov je šesť navzájom prepojených cyklotrás s dĺžkou približne desať kilometrov. K dispozícii sú aj desiatky kilometrov značených turistických chodníkov. Jedinečné kultúrne dedičstvo predstavujú drevené chrámy na severovýchode Slovenska. V okresoch Bardejov, Svidník a Snina a ich širšom okolí sa ich nachádza spolu 42," dodal Jančošek.