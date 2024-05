V Bardejove obvinili 36-ročného muža za jazdu pod vplyvom alkoholu

Prešov 24. mája (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia v Bardejove obvinila 36-ročného muža. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vo štvrtok (23. 5.) podvečer viedol osobné vozidlo po miestnej komunikácii v obci Kurov, pričom narazil do stĺpa verejného osvetlenia, ktorý nárazom poškodil.



"Po príchode policajnej hliadky na miesto udalosti bol muž podrobený dychovej skúške, ktorá preukázala, že jazdil pod vplyvom alkoholu, a to s hodnotou takmer 1,8 promile. Bolo zistené, že muž nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Pri dopravnej nehode vznikla škoda na vozidle vo výške približne 200 eur a na stĺpe verejného osvetlenia približne 800 eur," uviedla Ligdayová a doplnila, že muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.