V Bardejove odhalili dvojmetrovú kraslicu
Autor TASR
Bardejov 20. marca (TASR) - Na Radničnom námestí v Bardejove v piatok dopoludnia slávnostne odhalili tradičnú dvojmetrovú megakraslicu „Bardejovské vajce“. Podujatie, ktoré je súčasťou veľkonočných aktivít v meste, sa konalo už po dvanástykrát a prilákalo do centra mesta stovky detí i návštevníkov. TASR o tom informoval riaditeľ Kultúrneho a turistického centra Bardejov Marcel Tribus.
O vizuálnu podobu tohtoročnej kraslice s výškou približne dva metre a obvodom okolo 4,2 metra sa postaral kolektív Klubu modernej gymnastiky Laser Delta Bardejov. Gymnastky pripravili aj sprievodné vystúpenie a následne vo svojich reprezentačných dresoch spolu s rozprávkovými maskotmi Dráčikom Ohniváčikom a Dračicou Plamienkou za účasti primátora a viceprimátorov mesta kraslicu slávnostne odhalili.
Súčasťou podujatia je aj symbolická záhada, čo sa z vajíčka vyliahne. Odpoveď má byť zverejnená počas slávnostného otvárania mestských fontán na konci apríla.
Deti reagovali na výzvu organizátorov z Kultúrneho a turistického centra Bardejov a priniesli vlastnoručne vyzdobené veľkonočné vajíčka, ktoré symbolicky doplnili výzdobu megakraslice. Z prinesených detských výtvorov pripravujú organizátori výstavu v galérii Poľsko-slovenského domu.
