V Bardejove otvorili zrekonštruované psychiatrické oddelenie
V rámci rekonštrukcie vznikla nová príjmová ambulancia, kde chodia pacienti z regiónu Bardejov, Svidník a Stropkov v akútnom stave 24 hodín a sedem dní v týždni.
Autor TASR
Bardejov 30. marca (TASR) - Nemocnica s poliklinikou Svätého Jakuba v Bardejove ukončila komplexnú rekonštrukciu psychiatrického lôžkového oddelenia. Trvala od novembra 2024 do júna 2025 a financovala ju z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti a úverových zdrojov. Zrekonštruované oddelenie slávnostne otvorili v pondelok za účasti ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD).
„Je to naozaj priestor, ktorý spĺňa všetky štandardy 21. storočia. Je to prvá investícia takéhoto typu, nielen do bardejovskej nemocnice, ale nemocnice, ktorá obsluhuje pomerne veľkú spádovú oblasť, minimálne troch ďalších okresov. Je dôležité, samozrejme, hovoriť o stigmatizácii a destigmatizácii duševného zdravia, psychiatrickej starostlivosti, ale je dôležité, aby to bolo podporené aj investíciami. Som rád, že toto nie je prvé, ani druhé pracovisko takéhoto typu naprieč Slovenskom, ale potrebujeme investovať stále viac a viac, pretože to duševné zdravie je už dnes obrovskou témou, obrovskou výzvou a už to bude len narastať,“ uviedol Šaško.
Podľa riaditeľa nemocnice Mariána Petka z Plánu obnovy a odolnosti získali 800.000 eur, z toho 700.000 eur na rekonštrukciu.
„Mohli sa rekonštruovať len izby a s tým súvisiace veci, to znamená, všetky ostatné sociálne a iné zázemie Plán obnovy neumožňuje. Plus sa kúpila zdravotnícka technika a postele. Zvyšok do 1,5 milióna eur bol úverový zdroj,“ priblížil Petko.
V rámci rekonštrukcie vznikla nová príjmová ambulancia, kde chodia pacienti z regiónu Bardejov, Svidník a Stropkov v akútnom stave 24 hodín a sedem dní v týždni. Rovnako pribudla psychologická vyšetrovňa pre pacientov.
„Ďalej je to sociálne zázemie pre stretnutie príbuzných s lekármi a takisto aj pracovníkmi súdov. Izby sú dvojposteľové so samostatným sociálnym zariadením a čo je výhodou, súčasťou izby je vždy aj balkón. Ďalej sa rekonštruovala celá infraštruktúra oddelenia, to znamená IT technika, vzduchotechnika a pribudla klimatizácia, ktorá tu nebola. Vytvorila sa miestnosť pre ergoterapiu v otvorenej, ako aj v uzavretej časti,“ vysvetlil Petko s tým, že v rámci rekonštrukcie pribudlo aj zázemie pre personál.
V uzatvorenej časti oddelenia sa nachádza aj seklúzna miestnosť. Ide o špeciálne upravenú miestnosť pre pacientov v akútnom alebo obzvlášť ťažkom stave.
„Architektonicky v podstate ostáva pôdorys oddelenia rovnaký, ale zmenili sa materiály, farby a pre pacientov je navyše ten komfort, že sa zrušil bunkový systém. Pacienti, ktorí sú prijímaní v príjmovej ambulancii, získali priestor, kde môžu byť prijatí dôstojnejšie. Potom je to aj rekonštrukcia dennej miestnosti v časti A, ktorá predtým slúžila personálu na odkladanie rôznych vecí. Personál išiel do iných priestorov, hore na poschodí,“ priblížil primár psychiatrického oddelenia Miroslav Grohol.
Oddelenie má kapacitu 29 lôžok, vrátane lôžka v seklúznej miestnosti.
