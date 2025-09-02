< sekcia Regióny
V Bardejove posvätili Kaplnku sv. Jána Pavla II.
Podľa generálneho riaditeľa Sociálneho domu Antic Jaroslava Živčáka sú radi, že im pomohli aj sponzori a dokázali v tak krátkom čase postaviť takýto stánok.
Bardejov 2. septembra (TASR) - Prešovský arcibiskup a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vladyka Jonáš Maxim posvätil v utorok v areáli Sociálneho domu Antic v Bardejove Kaplnku sv. Jána Pavla II.. Je určená pre klientov Zariadenia pre seniorov, zamestnancov, ale i širokú verejnosť.
„Som rád, že táto kaplnka tu je, že pán generálny riaditeľ ju postavil. Je to dôležité miesto pre takéto zariadenie kvôli tomu, že títo ľudia potrebujú aj duchovnú útechu. Ľudskú majú, komfort je dobrý a majú aj duchovnú službu, lebo prichádzajú kňazi, ale v takých momentoch, keď sú sami a ešte sú mobilní a majú možnosť vyjsť na dvor, to miesto je veľmi dôležité. Tu môžu ešte porozmýšľať nad svojím životom, byť Bohu vďačný aj prosiť za svojich blízkych,“ uviedol vladyka Jonáš Maxim.
Ako povedal, gréckokatolícka cirkev nemá vlastné sociálne zariadenie tohto druhu. „Viem, že mnohí naši veriaci sú iniciátormi takýchto zariadení, mnohí veriaci aj pracujú v takýchto zariadeniach a ako charita teraz veľmi často otvárame farské charity. Práve tam sa kňazi so svojimi veriacimi snažia postarať aj o tých starších ľudí, ktorí sú v našich farnostiach na dedinách,“ doplnil vladyka.
„Verím, že to pomôže našim klientom, ale aj keď prichádzajú návštevy k svojim príbuzným, je to dobré. V nedeľu som tu stretol štyri naše opatrovateľky. Ani si neviete predstaviť, ako ma to potešilo, keď som prišiel k ním a povedali mi: ‚meditujeme, toto je naša očista‘. Verím, že trošku prinesie aj tá kaplnka nejako to duchovné a možno také vnútorné očistenie duše,“ uviedol Živčák.
