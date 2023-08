V Bardejove sa koná 670. historický a 50. novodobý jarmok

Bardejov 24. augusta (TASR) - Viac ako 300 predajných stánkov a množstvo poskytovateľov občerstvovacích a stravovacích služieb je pripravených pre návštevníkov Bardejova. Od štvrtka do nedele (27. 8.) sa tam koná 670. historický a 50. novodobý Bardejovský jarmok.



"Návštevníci sa v prvom rade môžu tešiť na vynikajúcu zábavu, na stretnutia s príjemnými ľuďmi a na neopakovateľnú jarmočnú atmosféru. Okrem toho aj na vyše 300 pridelených miest stánkov so spotrebným tovarom a potravinami, takmer 40 stánkov s občerstvením a 72 rôznych zábavných zariadení a atrakcií. V uličke remesiel je 173 prezentujúcich sa remeselníkov," uviedol pre TASR hovorca mesta Štefan Hij.



Návštevníci sa podľa jeho slov môžu tešiť aj na autosalón a výstavu nábytku, ale najmä na bohatý kultúrny program. Počas slávnostného otvorenia jarmoku o 16.00 h sa predstavia Kollárovci, Adam Ďurica a ďalší. V piatok to budú kapely Meadow, Piňazi de, Symfobia či Wendigo. V sobotu sa predstavia folklórne skupiny a rôzni iní umelci. V programe sa počas celého jarmoku predstaví množstvo folklórnych súborov, hudobných kapiel a umeleckých telies.



"V nedeľu všetkých pozývame na čerešničku na torte, a to je vystúpenie legendy československej popovej scény - skupiny Olympic," doplnil Hij.



Sprievodnými podujatiami budú okrem spomenutých i výstava ovocia a zeleniny záhradkárov okresu Bardejov či detský jarmok. Program je zverejnený na webstránke mesta.