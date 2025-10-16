< sekcia Regióny
V Bardejove sa koná konferencia o hospicovej starostlivosti
Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie Ceny primátora mesta Bardejov.
Autor TASR
Bardejov 16. októbra (TASR) - Aktuálnym výzvam v hospicovej a paliatívnej starostlivosti, stabilite, financovaniu, dostupnosti a udržateľnosti týchto služieb v meniacom sa systéme zdravotnej a sociálnej politiky je venovaná 14. vedecká hospicová konferencia, ktorá sa koná vo štvrtok v Bardejovských Kúpeľoch.
Podujatie slávnostne otvoril vedúci Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi Bohuš Čepiga. Vo svojom úvodnom príhovore privítal účastníkov a zdôraznil význam témy stability a dlhodobej udržateľnosti paliatívnej starostlivosti v meniacom sa systéme zdravotníctva.
Po ňom sa účastníkom prihovoril minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), ktorý vyzdvihol potrebu posilňovania systémovej podpory paliatívnej starostlivosti a jej zásadný význam pre kvalitu života pacientov v záverečných štádiách ochorení.
„V prvom rade je potrebné, aby sme si ako spoločnosť uvedomili význam paliatívnej a hospicovej starostlivosti, pretože myslím si, že napriek pomerne významnému pokroku v uplynulých rokoch, tak stále máme čo dobiehať, je to rozložené na niekoľko častí. Sú to investície jednak do priestorov, do materiálneho zabezpečenia, to sa vďaka Bohu pomerne intenzívne deje aj v týchto mesiacoch. Samozrejme, je to aj o tej cenotvorbe a cenníkoch,“ uviedol Šaško.
Ako povedal, nárast financovania nákladov na lôžko/deň hospicovej starostlivosti musí podľa neho pokračovať aj v ďalšom roku. „Pretože to nie je o tom, že je potrebná valorizácia, tá valorizácia bola dramatická už tento rok. Je dôležité tieto úrovne cenové udržať. Vyvstala z toho aj otázka ohľadom mobilných hospicov. O tom tie rokovania prebiehajú. Aktuálne prebieha aj v parlamente rokovanie o rozpočte, ktorý myslí na mnoho oblastí, vrátane paliatívnej starostlivosti,“ skonštatoval Šaško.
V súvislosti s nedávno otvoreným hospicom mesta Košice povedal, že štát bude v tomto smere motivovať samosprávy. „Pomerne bezprecedentne aj štát do toho investuje, predovšetkým samozrejme zo zdrojov Plánu obnovy. Aj toto je téma, kde štát a samospráva musí spolupracovať a ja v tejto oblasti naozaj spolupracujem,“ doplnil Šaško.
„Spoliehame sa aj na to, že vláda bude ústretová všetkým tým zmenám, ktoré sú jednak navrhnuté, poniektoré už boli prijaté a sú v platnosti od 1. marca tohto roku. Nosnou témou konferencie je určite paliatívna starostlivosť, potom ošetrovateľská starostlivosť a tiež aj sociálna oblasť,“ povedala organizátorka konferencie Antónia Peregrimová.
„Financovanie je vyriešené vlastne do konca roka a cenové opatrenie od Nového roka čakáme. V lôžkových hospicoch je to financovanie lepšie zabezpečené, ale v mobilných hospicoch je to stále veľmi ťažké. V Hospici milosrdných sestier máme kapacitu 29 lôžok v lôžkovom hospici, a teda máme aj mobilný hospic a ambulanciu paliatívnej medicíny. Pacientov do každej z tých služieb neustále pribúda,“ priblížila riaditeľka Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne rehoľná sestra Noemi Henrieta Žilková.
Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie Ceny primátora mesta Bardejov, ktorú osobne odovzdal primátor Boris Hanuščak. Hospic Matky Terezy ocenenie získal za dlhoročné pôsobenie v oblasti paliatívnej starostlivosti, inovatívny prístup a za prínos pre komunitu mesta i celý región. Cenu prevzali zástupca riaditeľa Arcidiecéznej charity Košice Vladimír Grešš a vedúci hospicu Bohuš Čepiga.
Podujatie zorganizoval Hospic Matky Terezy v Bardejove v spolupráci s Arcidiecéznou charitou Košice, Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Prešovského kraja a ďalšími partnermi.
