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V Bardejove štartuje jarmok, prinesie tradičný obchod i zábavu
Kultúrny program, ktorý na hlavnom pódiu začne vo štvrtok o 13.00 h, ponúkne žánrovú pestrosť s účasťou popredných slovenských a českých interpretov.
Autor TASR
Bardejov 27. augusta (TASR) - V Bardejove vo štvrtok štartuje jarmok, ktorý počas nasledujúcich štyroch dní do mesta prinesie tradičný obchod i zábavu. Výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Šariš - Bardejov Radomír Jančošek informoval, že Bardejovský jarmok - najväčšie podujatie v oblasti cestovného ruchu, kultúry a obchodu na severovýchode Slovenska – tento rok zapíše už svoj 53. novodobý a 673. historický ročník.
„Bardejovský jarmok každoročne generuje plnú obsadenosť ubytovacích kapacít v širokom okolí a prináša masívny kapitál pre lokálnych podnikateľov. V kontexte celoročných aktivít OOCR pre rok 2026 je jarmok absolútnym vrcholom letnej sezóny, na ktorý nadviaže bohatá ponuka jesenných kultúrnych podujatí,“ uviedol Jančošek. Podujatie má podľa neho zásadný ekonomický a turistický význam pre destinačný manažment okresov Bardejov a Svidník.
Kultúrny program, ktorý na hlavnom pódiu začne vo štvrtok o 13.00 h, ponúkne žánrovú pestrosť s účasťou popredných slovenských a českých interpretov. Jarmok slávnostne odštartuje tradičné otvorenie folklórnymi zoskupeniami o 17.00 h, po ktorom bude nasledovať večerný rockový festival BARDROCK. Počas štyroch dní na pódiu ako hlavní účinkujúci vystúpia Separ, Dominika Mirgová, Iné Kafe, Nocadeň, David Koller, Štefan Štec a skupina Fajta.
Na Radničnom námestí dostanú stabilný priestor ľudoví remeselníci s ukážkami pôvodnej výroby v rámci obľúbenej Uličky remesiel, zatiaľ čo priľahlé ulice obsadia stovky predajných stánkov a zábavné lunaparky. „Okrem toho na návštevníkov jarmoku čaká nezabudnuteľná jarmočná atmosféra v meste zapísanom do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO,“ dodáva bardejovská samospráva.
Jednotlivé aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
„Bardejovský jarmok každoročne generuje plnú obsadenosť ubytovacích kapacít v širokom okolí a prináša masívny kapitál pre lokálnych podnikateľov. V kontexte celoročných aktivít OOCR pre rok 2026 je jarmok absolútnym vrcholom letnej sezóny, na ktorý nadviaže bohatá ponuka jesenných kultúrnych podujatí,“ uviedol Jančošek. Podujatie má podľa neho zásadný ekonomický a turistický význam pre destinačný manažment okresov Bardejov a Svidník.
Kultúrny program, ktorý na hlavnom pódiu začne vo štvrtok o 13.00 h, ponúkne žánrovú pestrosť s účasťou popredných slovenských a českých interpretov. Jarmok slávnostne odštartuje tradičné otvorenie folklórnymi zoskupeniami o 17.00 h, po ktorom bude nasledovať večerný rockový festival BARDROCK. Počas štyroch dní na pódiu ako hlavní účinkujúci vystúpia Separ, Dominika Mirgová, Iné Kafe, Nocadeň, David Koller, Štefan Štec a skupina Fajta.
Na Radničnom námestí dostanú stabilný priestor ľudoví remeselníci s ukážkami pôvodnej výroby v rámci obľúbenej Uličky remesiel, zatiaľ čo priľahlé ulice obsadia stovky predajných stánkov a zábavné lunaparky. „Okrem toho na návštevníkov jarmoku čaká nezabudnuteľná jarmočná atmosféra v meste zapísanom do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO,“ dodáva bardejovská samospráva.
Jednotlivé aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.