KRÁDEŽ V BARDEJOVE: Žene z kočíka ukradli kabelku s vecami
Škodu vyčíslili na 5700 eur.
Autor TASR
Bardejov 4. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje trestný čin krádeže, pri ktorom bola poškodenou 34-ročná žena. V Bardejove počas prechádzky mala uloženú svoju kabelku v úložnom priestore kočíka. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Jana Ligdayová, nepozornosť ženy využil páchateľ a kabelku jej odcudzil.
„Žena v nej mala peňaženku, mobilný telefón, kozmetiku i ďalšie osobné veci. Poškodená škodu vyčíslila na 5770 eur,“ doplnila hovorkyňa.
