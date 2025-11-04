Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
KRÁDEŽ V BARDEJOVE: Žene z kočíka ukradli kabelku s vecami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Škodu vyčíslili na 5700 eur.

Autor TASR
Bardejov 4. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje trestný čin krádeže, pri ktorom bola poškodenou 34-ročná žena. V Bardejove počas prechádzky mala uloženú svoju kabelku v úložnom priestore kočíka. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Jana Ligdayová, nepozornosť ženy využil páchateľ a kabelku jej odcudzil.

„Žena v nej mala peňaženku, mobilný telefón, kozmetiku i ďalšie osobné veci. Poškodená škodu vyčíslila na 5770 eur,“ doplnila hovorkyňa.
