V Bardejove v 4 zo 6 mestských základných škôl pôsobia psychológovia

Bardejov 3. februára (TASR) - V štyroch zo šiestich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov pôsobia psychológovia. V jednej z nich je to na plný úväzok, v ostatných na čiastočné. Ako pre TASR uviedla Dana Jazudeková z oddelenia školstva a športu bardejovského mestského úradu (MsÚ), privítali by psychológov na všetkých školách. Momentálne im však finančné možnosti nedovoľujú zamestnať ich na plný úväzok na všetkých školách.



"Do budúcnosti očakávame, že po distribúcii dotazníkov k bezpečnosti na školách Ministerstvom vnútra SR sa tieto vyhodnotia a možno sa tak rozšíria možnosti prijať školských psychológov napríklad v rámci realizácie národného projektu," povedala Jazudeková.



V roku 2023 sa podľa jej slov na základe výzvy realizoval národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3, kde bola možnosť obsadenia pozície školského psychológa. "Projekt ešte prebieha, ale už nie je možné sa opätovne doň prihlásiť. Takže budeme čakať na vyhodnotenie dotazníkov a na prijatie opatrení, ktoré nám možno pomôžu uvedenú problematiku riešiť," doplnila Jazudeková.



Aktuálne pôsobí psychológ v jednej škole na 100-percentný úväzok. V ďalších dvoch dvaja na polovičné úväzky a vo štvrtej škole pôsobí jeden psychológ dve hodiny týždenne.



"Žiaci, ktorí nemajú psychológa na škole, majú možnosť problémy konzultovať s výchovným poradcom, prípadne s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie," vysvetlila Jazudeková.



Ako doplnila, v uplynulých dňoch mali pracovné stretnutie s vedúcim odboru školstva a kultúry MsÚ, vedúcou oddelenia školstva a športu MsÚ a náčelníkom Mestskej polície v Bardejove, kde riešili bezpečnostné opatrenia na školách a psychológov na školách.