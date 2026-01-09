< sekcia Regióny
V Bardejove vystavujú práce klientov ZSS Egídius
Vernisáž si záujemcovia môžu pozrieť do konca januára.
Autor TASR
Bardejov 9. januára (TASR) - V Poľsko-slovenskom dome v Bardejove vystavujú práce klientov Zariadenia sociálnych služieb Egídius. Vernisáž výstavy s názvom Zima vonku, teplo v srdci sa uskutočnila v piatok a záujemcovia si ju môžu pozrieť do konca januára.
„Klienti tohto zariadenia, ktoré už dlhé roky pôsobí v Bardejove spolu so zamestnancami, pripravili nádhernú výstavu, ktorá pozostáva z rôznych umeleckých diel, od výtvarných až po priestorové práce. Dokonca sú tam aj skoro dvojmetrové figúrky luskáčikov vojačikov, čiže je to veľmi pekná, pestrá výstava,“ uviedol pre TASR riaditeľ kultúrneho a turistického centra Marcel Tribus.
Súčasťou výstavy sú aj fotografie autorov pri práci a fotografie zo života zariadenia.
Výstavu prác klientov tohto zariadenia podľa Tribusa ešte nemali. „Majú aj denný stacionár, ktorý v minulom roku oslavoval jubileum a z tohto zariadenia vystavovali v minulom roku. Možnože aj to ich tak inšpirovalo, že majú veľa tvorivých klientov aj v stacionári, tak sa rozhodli pre výstavu,“ dodal Tribus.
