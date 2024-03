V Bardejovskom okrese modernizujú ďalšie cesty a mosty za 3,8 mil. eur

Prešov 6. marca (TASR) - Strategický cestný uzol do obcí Hertník, Šiba a Kľušovská Zábava v Bardejovskom okrese prechádza modernizáciou. Stavebné práce prvej etapy rozdelené do deviatich úsekov sa okrem vozovky týkajú aj troch mostných objektov a ďalšej cestnej infraštruktúry. Vyžiadajú si investíciu 3,8 milióna eur aj výrazné dopravné obmedzenia. Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje významnú časť stavebných činností na vozovke ukončiť ešte v tomto roku a celý projekt do konca októbra 2025. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.



"Opravou cesty zabezpečíme kvalitné prepojenie krajského mesta Prešov a okresného Bardejova a uľahčíme tunajším ľuďom život. Financovanie cestnej akcie máme nateraz zabezpečené prostredníctvom úveru, ale určte budeme chcieť na projekt získať európske štrukturálne fondy," uviedol v utorok (5. 3.) počas odovzdávania stavby zhotoviteľovi predseda PSK Milan Majerský.



Komplexnou obnovou prejde viac ako 5,1 kilometra cesty tretej triedy z roku 1960, na ktorej sa posledná výmena obrusnej vrstvy vykonala pred 25 rokmi. Zároveň sa o 1,5 metra rozšíri a bude tak mať celkovo sedem metrov. Zhotoviteľ prác Eurovia SK zrekonštruuje aj rigoly a priekopy a vybuduje, respektíve zrekonštruuje taktiež autobusové zastávky.



"Oprava tejto cesty nám poslúži k tomu, aby sme mohli vyriešiť ostatné problémy, ktoré na úseku do Bardejova máme, a to je hlavná križovatka v Kľušovskej Zábave a most pred samotným Bardejovom. Zároveň v tomto konkrétnom úseku ešte nemáme vyriešenú jednu časť, a to je križovatka Šiba a prepojenie do obce, ráta sa s ňou v ďalšom období roku 2025," doplnil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.



Súvisiacimi stavebnými činnosťami projektu na predmetnej ceste v prvej etape sú aj rekonštrukcie troch mostov za obcou Hertník v rozpočtovom náklade milión eur. Realizujú ich zhotovitelia - Dopravné staviteľstvo Bardejov, Doprastav a Lptex.



Konkrétne ide o modernizáciu 11,5 metra dlhého objektu z roku 1960 vedúceho cez potok Sekčov, ktorá si vyžiada vyše 270.000 eur. Opravou za 416.000 eur prejde aj 14,6-metrový most cez Tichší potok. A stavebné práce sa týkajú tiež premostenia cez Šibskú vodu, pričom stáť by mali takmer 319.000 eur.



S naplánovanými prácami v predmetnom úseku a na mostoch súvisia výrazné dopravné obmedzenia. Od marca do konca októbra 2024 je cesta tretej triedy v úseku od križovatky s miestnou cestou v obci Hertník po križovatku do Šiby úplne uzavretá. Naplánované sú obchádzkové trasy.