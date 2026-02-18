< sekcia Regióny
V bardejovskom suburbiu vznikne Múzeum židovskej kultúry
Židovské suburbium v Bardejove predstavuje urbanistický celok, ktorý v roku 2000 prispel k zápisu mesta do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
Bardejov 18. februára (TASR) - V priestoroch židovského suburbia v Bardejove vznikne Múzeum židovskej kultúry. Organizátori oslovili verejnosť so žiadosťou, aby darovali alebo požičali autentické predmety po židovských rodinách, napríklad knihy, fotografie, dokumenty, náboženské či osobné veci. Predmety a ich príbeh sa tak zachovajú pre budúce generácie. TASR o tom za Oblastnú organizáciu cestovného ruchu (OOCR) Šariš - Bardejov informoval Štefan Kuča.
„Vznik Múzea židovskej kultúry v priestoroch suburbia nie je len lokálnym projektom, ale medzinárodným signálom, že Bardejov si ctí svoju multikultúrnu minulosť. Židovské dedičstvo je v kombinácii s ďalšími pamiatkami UNESCO unikátnym produktom, ktorý už teraz do nášho regiónu priťahuje klientelu z celého sveta, vrátane Izraela a USA. Očakávame, že porastie záujem cestovateľov o korene a dedičstvo, ktoré v tomto regióne zanechala prekvitajúca komunita,“ uviedol riaditeľ OOCR Šariš - Bardejov Radomír Jančošek.
Židovské suburbium v Bardejove predstavuje urbanistický celok, ktorý v roku 2000 prispel k zápisu mesta do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Ide o komplex budov, ktoré v minulosti slúžili duchovným a spoločenským potrebám komunity.
V centre pozornosti stojí Stará synagóga, jedna z najstarších dochovaných stavieb svojho druhu na Slovensku. Okrem nej areál zahŕňa rituálne kúpele (mikve), školu (bet hamidraš) a hospodárske budovy. Múzeum bude prezentovať nielen náboženské rituály, ale aj každodenný život bardejovských Židov, ich prínos k obchodu, remeslám a kultúre mesta. Expozícia sa zameria aj na tragické obdobie holokaustu, pričom v susedstve už dnes stojí Pamätník obetiam holokaustu.
Prínos židovských pamiatok pre turistický ruch je podľa Kuču nespochybniteľný. Bardejov sa už roky úspešne prezentuje na medzinárodných veľtrhoch, vrátane veľtrhu IMTM v Tel Avive. Izraelskí turisti vnímajú Bardejov ako jedno z kľúčových miest na mape strednej Európy, ktoré je úzko spojené s ich rodinnou históriou a chasidskými tradíciami.
„Nové múzeum zvýši atraktivitu mesta ako destinácie pre ‚heritage tourism‘ (turizmus dedičstva). Pre cestovateľov z Izraela nie je Bardejov len bodom na mape, ale živým odkazom na ich predkov. Rozšírenie ponuky o modernú múzejnú expozíciu predĺži dĺžku pobytu turistov v meste, čo priamo podporí miestnych hotelierov, gastrosektor a poskytovateľov služieb. V spojení s Bardejovskými Kúpeľmi tak vzniká komplexná ponuka, ktorá uspokojí túžbu po poznaní aj potrebu relaxu,“ dodal Jančošek.
