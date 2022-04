V Bardejovských Kúpeľoch našlo útočisko 75 Ukrajincov

Bardejov 13. apríla (TASR) - Celkovo 75 ľudí, ktorí utiekli pred vojnou z Ukrajiny, je ubytovaných v jednom z hotelov v Bardejovských Kúpeľoch. Väčšinou ide o bývalých klientov a spolupracovníkov kúpeľov aj s ich rodinami. Sú to hlavne ženy s deťmi, ale i staršie ženy. Informovala o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.



"Máme tu napríklad obchodných partnerov, s ktorými sme ešte v januári a februári spolupracovali, a ktorí k nám posielali klientov," povedala Šatanková s tým, že im poskytujú bezplatné ubytovanie a stravu. "Sme veľmi radi, že nás prijali. Ja osobne už s kúpeľmi spolupracujem viac ako 20 rokov," povedala majiteľka cestovnej kancelárie z Ukrajiny Larysa Artemchuk.



Ukrajinská klientela patrí k tradičným klientom Bardejovských Kúpeľov. "Je to aj preto, že sú najbližšie k ukrajinským hraniciam a asi tretina tunajšieho personálu rozpráva po rusínsky či ukrajinsky, alebo rozumie tomuto jazyku," doplnila Šatanková.



Bardejovské Kúpele fungujú v tomto roku bez prerušenia, aj keď prvé dva mesiace v obmedzenom režime. Celková obsadenosť v marci bola podľa ekonomicko-obchodnej riaditeľky na úrovni 34 percent.



"Ešte stále to nie sú čísla z rokov pred pandémiou, ale oveľa lepšie ako vlani, keď bola obsadenosť 18,5 percenta," dodala Šatanková s tým, že v máji a júni kúpele dúfajú v 50- až 60-percentnú obsadenosť.