V Bardejovských Kúpeľoch obnovujú ďalšie fontány

Bardejovské Kúpele 26. augusta (TASR) - Ďalšie dve kompletne obnovené fontány dokončujú v parku pred liečebným domom Alžbeta v Bardejovských Kúpeľoch. Spolu s vlani zrekonštruovanými dvoma fontánami to budú koncom leta už štyri vynovené striekajúce zdroje vody. Rekonštrukcia ďalších dvoch sa pripravuje do konca tohto roka. TASR o tom informovala ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských Kúpeľov Tamara Šatanková.



"Kompletná obnova zahŕňa zemné práce, obnovy šácht, recyklačných nádrží a technológií. Alžbetin park alebo ľudovo Park Sisi, ktorý sa rozprestiera od secesného kúpeľného domu Astória až po klasicistickú Alžbetu, je obľúbeným miestom prechádzok a posedenia. Najvyhľadávanejší je práve v lete, keď tu niekoľko storočné vysoké stromy poskytujú v horúcich dňoch úľavu vo svojom tieni a teplotu až o desať stupňov nižšiu, než má rozpálené okolie," uviedla Šatanková.



Ako povedala, počas horúčav sa snažia sústrediť kúpeľné procedúry do dopoludňajších hodín, keď sú prijateľnejšie teploty.



"Našťastie, celé kúpele sú situované v predĺženom údolí a v lesnom prostredí, kde je celoročne príjemná klíma. V lese sa dá prechádzať i bicyklovať," povedala Šatanková.



Obnovu všetkých roky nefunkčných fontán pochádzajúcich ešte zo socializmu financuje Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Šariš - Bardejov a práce realizuje firma LM-groupe.