< sekcia Regióny
V Bardejovských Kúpeľoch prebieha obnova viacerých objektov
Medzi najvýznamnejšie objekty kúpeľov patrí podľa nej hotel Dukla z roku 1895, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a aktuálne prechádza komplexnou rekonštrukciou.
Autor TASR
Bardejov 10. novembra (TASR) - V Bardejovských Kúpeľoch aktuálne prebieha systematická obnova historických objektov, ide o rekonštrukciu skanzenu ľudovej architektúry a finišujú aj práce na rekonštrukcii kúpeľného domu Dukla. V minulosti prešli obnovou i liečebné domy Alžbeta, Mier a viaceré ďalšie objekty v areáli. TASR o tom informovala ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských Kúpeľov Tamara Šatanková.
„Cieľom je vytvoriť harmonické prostredie, ktoré zachováva historický charakter kúpeľov a zároveň poskytuje komfort súčasným návštevníkom,“ uviedla Šatanková.
Medzi najvýznamnejšie objekty kúpeľov patrí podľa nej hotel Dukla z roku 1895, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a aktuálne prechádza komplexnou rekonštrukciou. „Obnova hotela Dukla je najvýznamnejšou investíciou posledných rokov. Po viac ako 20 rokoch mimo prevádzky sa objekt dočkal komplexnej rekonštrukcie, ktorá sa začala v máji 2024 a bude stavebne ukončená do konca roka 2025. Otvorenie pre verejnosť je naplánované na jar 2026,“ povedala Šatanková.
Aktuálne podľa jej slov vrcholí rozsiahla rekonštrukcia skanzenu ľudovej architektúry, ktorý patrí medzi najstaršie expozície svojho druhu na Slovensku. Projekt v hodnote viac ako 1,9 milióna eur realizuje Šarišské múzeum v Bardejove, ktoré je zriaďované Prešovským samosprávnym krajom. Financovanie je zabezpečené z eurofondov, štátneho rozpočtu a rozpočtu PSK.
V rámci prebiehajúcej rekonštrukcie sa obnovujú dva drevené kostoly, sedem obytných domov, dve hospodárske stavby (sypance), dve zvonice, dielne, sušiareň ovocia, chlievy, sociálne zariadenie, valcha a vrták na vodovodné rúry. Cieľom projektu je zabezpečiť technický stav objektov, zlepšiť návštevnícke podmienky a sprístupniť expozíciu v súlade s aktuálnymi bezpečnostnými a prevádzkovými štandardmi. Ukončenie prác sa predpokladá najneskôr do 30. júna 2026.
Ako doplnila Šatanková, skanzen síce nie je priamo súčasťou kúpeľnej prevádzky, no tvorí organickú súčasť kultúrneho a historického prostredia kúpeľov, čím posilňuje ich identitu ako miesta, kde sa stretáva liečba, história a duch regiónu.
„Cieľom je vytvoriť harmonické prostredie, ktoré zachováva historický charakter kúpeľov a zároveň poskytuje komfort súčasným návštevníkom,“ uviedla Šatanková.
Medzi najvýznamnejšie objekty kúpeľov patrí podľa nej hotel Dukla z roku 1895, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a aktuálne prechádza komplexnou rekonštrukciou. „Obnova hotela Dukla je najvýznamnejšou investíciou posledných rokov. Po viac ako 20 rokoch mimo prevádzky sa objekt dočkal komplexnej rekonštrukcie, ktorá sa začala v máji 2024 a bude stavebne ukončená do konca roka 2025. Otvorenie pre verejnosť je naplánované na jar 2026,“ povedala Šatanková.
Aktuálne podľa jej slov vrcholí rozsiahla rekonštrukcia skanzenu ľudovej architektúry, ktorý patrí medzi najstaršie expozície svojho druhu na Slovensku. Projekt v hodnote viac ako 1,9 milióna eur realizuje Šarišské múzeum v Bardejove, ktoré je zriaďované Prešovským samosprávnym krajom. Financovanie je zabezpečené z eurofondov, štátneho rozpočtu a rozpočtu PSK.
V rámci prebiehajúcej rekonštrukcie sa obnovujú dva drevené kostoly, sedem obytných domov, dve hospodárske stavby (sypance), dve zvonice, dielne, sušiareň ovocia, chlievy, sociálne zariadenie, valcha a vrták na vodovodné rúry. Cieľom projektu je zabezpečiť technický stav objektov, zlepšiť návštevnícke podmienky a sprístupniť expozíciu v súlade s aktuálnymi bezpečnostnými a prevádzkovými štandardmi. Ukončenie prác sa predpokladá najneskôr do 30. júna 2026.
Ako doplnila Šatanková, skanzen síce nie je priamo súčasťou kúpeľnej prevádzky, no tvorí organickú súčasť kultúrneho a historického prostredia kúpeľov, čím posilňuje ich identitu ako miesta, kde sa stretáva liečba, história a duch regiónu.