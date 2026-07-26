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V Bardejovských Kúpeľoch sa koná Remeselný deň, približuje remeslá
Podľa múzea sú pre návštevníkov pripravené ukážky práce remeselníkov, predaj remeselných výrobkov, remeselné dielne pre deti či výpal v hrnčiarskej peci.
Autor TASR
Bardejov 26. júla (TASR) - Pri príležitosti slávnostného otvorenia obnovenej Expozície ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch sa v nedeľu koná Remeselný deň. Návštevníkom od 10.00 h remeselníci približujú tradičné remeslá. Informovalo o tom Šarišské múzeum.
Podľa múzea sú pre návštevníkov pripravené ukážky práce remeselníkov, predaj remeselných výrobkov, remeselné dielne pre deti či výpal v hrnčiarskej peci. „Od 14.00 h sa uskutoční vernisáž Bardejovské hrnčiarstvo - Tomečkovci a od 15.00 h sa pripravte na pestrý hudobný program v podaní Folklórneho súboru Čerhovčan, Folklórnej skupiny (FSk) Raslavičan a FSk Kobyľan,“ uvádza múzeum.
Expozícia ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch (skanzen), ktorá je organizačnou jednotkou Šarišského múzea v Bardejove, prešla v uplynulom období zásadnou technickou obnovou v celkovej hodnote viac ako 1,9 milióna eur.
Skanzen v Bardejovských Kúpeľoch je jednou z najstarších expozícií ľudovej architektúry na Slovensku. Prezentuje ľudovú kultúru a staviteľstvo slovenského a rusínskeho obyvateľstva v regióne horného Šariša a severného Zemplína.
Okrem obytných domov a hospodárskych stavieb sú v areáli dominantné dva sakrálne objekty. Ide o gréckokatolícky chrám z obce Zboj z roku 1766 a menší chrám z obce Mikulášová z roku 1730. Oba kostolíky sú plne funkčné a slúžia nielen ako muzeálne exponáty, ale aj na liturgické účely.
Podľa múzea sú pre návštevníkov pripravené ukážky práce remeselníkov, predaj remeselných výrobkov, remeselné dielne pre deti či výpal v hrnčiarskej peci. „Od 14.00 h sa uskutoční vernisáž Bardejovské hrnčiarstvo - Tomečkovci a od 15.00 h sa pripravte na pestrý hudobný program v podaní Folklórneho súboru Čerhovčan, Folklórnej skupiny (FSk) Raslavičan a FSk Kobyľan,“ uvádza múzeum.
Expozícia ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch (skanzen), ktorá je organizačnou jednotkou Šarišského múzea v Bardejove, prešla v uplynulom období zásadnou technickou obnovou v celkovej hodnote viac ako 1,9 milióna eur.
Skanzen v Bardejovských Kúpeľoch je jednou z najstarších expozícií ľudovej architektúry na Slovensku. Prezentuje ľudovú kultúru a staviteľstvo slovenského a rusínskeho obyvateľstva v regióne horného Šariša a severného Zemplína.
Okrem obytných domov a hospodárskych stavieb sú v areáli dominantné dva sakrálne objekty. Ide o gréckokatolícky chrám z obce Zboj z roku 1766 a menší chrám z obce Mikulášová z roku 1730. Oba kostolíky sú plne funkčné a slúžia nielen ako muzeálne exponáty, ale aj na liturgické účely.