V Bardejovských Kúpeľoch zrekonštruovali liečebňu a liečebný dom

Bardejovské Kúpele 11. apríla (TASR) - Po čiastočnej rekonštrukcii otvorili vo štvrtok v Bardejovských Kúpeľoch detskú liečebňu Valentína a liečebný dom Mier. Liečba detí by sa tak mala od tohto roka rozšíriť o detskú pohybovú liečbu. Rozpočet rekonštrukcie bol 670.000 eur vrátane zariadenia.



"O rekonštrukcii detskej liečebne Valentína a liečebného domu (LD) Mier sa rozhodlo z dôvodu plánovaného zavedenia novej detskej indikácie - detská pohybová liečba. V prvej fáze sme tak boli nútení pripraviť v oboch objektoch bezbariérové izby a vstupy. Vo Valentíne sa vybudoval nový výťah a v Mieri sa zasa výťah musel vymeniť za väčší, čomu predchádzalo aj zväčšenie celej výťahovej šachty. Spolu sme zrekonštruovali na bezbariérové dve izby vo Valentíne a tri izby v Mieri," uviedla ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková.



Bezbariérové izby majú podľa jej slov vlastnú kúpeľňu so sociálnym zariadením prispôsobenú podľa požiadaviek na pohyb osoby na vozíčku. V liečebni Valentína časť prízemia, ktoré sa nevyužívalo v plnej miere, pretransformovali na procedúry.



Hlavné úpravy súviseli s vyhláškou o minimálnom rozsahu zdravotnej starostlivosti. Nie je možné podľa Šatankovej dostať licenciu, ak nie sú splnené všetky jej body. "Ďalším krokom je žiadosť o vydanie licencie na liečbu detskej ´pohybovky´, ktorú má v správe Štátna kúpeľná komisia na Ministerstve zdravotníctva SR. Po jej vydaní začína kolobeh žiadostí o zazmluvnenie tejto indikácie so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami. Radi by sme nových klientov privítali čo najskôr," doplnila Šatanková.



"Kúpeľná liečba pohybových ochorení detských pacientov dotvára komplexnú starostlivosť a širokú paletu ochorení, ktoré sa u nás liečia," povedal lekársky riaditeľ Bardejovských Kúpeľov Jozef Halecký.



Kúpele poskytujú komplexnú liečebnú starostlivosť pre detských pacientov s rôznymi chorobami od roku 1980. Ročne sa v Bardejovských kúpeľoch lieči približne 850 detí.



Bardejovské Kúpele sa vrátili v tomto roku k nákladnejším investíciám, ktoré boli prerušené pandémiou ochorenia COVID-19, vojnou na Ukrajine a energetickou krízou. Najdôležitejšou pripravovanou investíciou v tomto roku je rekonštrukcia LD Dukla. Kúpele čaká ešte tento rok výmena, oprava či dobudovanie vzduchotechniky v kuchyniach v LD Astória a LD Mier. Okrem toho vymenia dve výťahové kabíny v hoteli Ozón a nainštalujú wifi pripojenia vo viacerých budovách. Bardejovské Kúpele 1. marca 2024 otvorili po renovácii vonkajšieho vzhľadu vilku Fontána.