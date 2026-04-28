V Bazilike sv. Jakuba obnovili stredovekú Henkelovu knižnicu
Autor TASR
Levoča 28. apríla (TASR) - V Bazilike sv. Jakuba v Levoči obnovili stredovekú Henkelovu knižnicu. Mesto na sociálnej sieti informovalo, že po rokoch práce dobrovoľníkov a miestnej Rímskokatolíckej farnosti sa podarilo oživiť jedinečný priestor, ktorý dýcha históriou a vzdelanosťou.
Knižnica priamo v Bazilike sv. Jakuba vznikla už v 16. storočí vďaka levočskému farárovi a humanistovi Jánovi Henkelovi, ktorý vytvoril významnú zbierku svojej doby. „Z pôvodného fondu sa v Levoči zachovalo približne 80 kníh - viac než 300 sa v minulosti odpredalo do Rumunska, kde je tento fond spracovaný, zachovaný a prístupný,“ uviedla radnica.
Na pasportizácii súčasného fondu sa podieľali dobrovoľníci v úzkej spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou. Vďaka tomu sa podarilo odborne spracovať a zachovať toto jedinečné kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie. „Z tohto pozoruhodného knižničného fondu je zatiaľ spracovaných viac ako 2700 titulov v približne 2600 zväzkoch,“ upozornilo mesto s tým, že súčasťou zbierky sú aj vzácne inkunábuly, tlače zo 16. až z 20. storočia či niekoľko rukopisov. Tematicky fond zahŕňa teológiu, filozofiu, históriu, ale aj právo, medicínu či lexikóny, encyklopédie a hudobniny. Zaujímavosťou je podľa samosprávy aj pestrosť miest vydania - od Levoče, Trnavy či Košíc až po významné európske centrá ako Viedeň, Mainz, Lipsko či Benátky.
„Knižnica bude sprístupnená verejnosti formou prehliadok. Veríme, že tento jedinečný priestor prispeje k ešte väčšiemu zviditeľneniu Levoče, obohatí ponuku pre návštevníkov a stane sa ďalšou zaujímavosťou, ktorá pritiahne turistov zblízka aj zďaleka - a zároveň osloví aj domácich, ktorí tak môžu znovuobjaviť kus vlastnej histórie,“ dodáva samospráva.
Henkel pochádzal z významnej levočskej rodiny, študoval na univerzitách vo Viedni, v Padove a Bologni a pôsobil ako farár v Levoči v rokoch 1513 - 1522. Bol známy nielen ako vzdelanec, ale aj ako podporovateľ umenia a školstva. Práve počas jeho pôsobenia vznikli v chráme významné diela vrátane hlavného oltára z dielne Majstra Pavla z Levoče.
