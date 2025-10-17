< sekcia Regióny
V Banskobystrickom kraji cez letné prázdniny stúpla návštevnosť
Autor TASR
Banská Bystrica 17. októbra (TASR) - Návštevnosť Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) mala aj počas týchto letných prázdnin rastúci trend. Celkový počet návštevníkov BBSK vzrástol o viac ako štyri percentá. V auguste kraj dokonca prekonal počet návštevníkov z roku 2019, ktorý bol historicky najsilnejší, a to o 2,3 percenta. TASR o tom v piatok informovala marketingová manažérka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.
„Podľa údajov Štatistického úradu SR počas letných prázdnin BBSK navštívilo 162.266 ľudí, ktorí realizovali spolu 496.401 prenocovaní, čo vychádza na priemernú dĺžku pobytu tri noci. Počet návštevníkov počas mesiacov júl a august medziročne vzrástol o 4,43 percenta, mierne nám klesla priemerná dĺžka pobytu,“ zhodnotila predsedníčka KOCR Banskobystrický kraj Turizmus Daniela Volenská.
„Zaznamenali sme nárast zahraničných návštevníkov v sledovanom období o 15 percent. V celkovom meradle však títo turisti stále tvoria len 15,66 percenta z celkového počtu návštevníkov,“ doplnila Volenská.
Medzi okresy s najvyšším počtom návštevníkov počas leta tradične patrí Brezno (32.000), Banská Bystrica (28.000), Zvolen (17.000), Banská Štiavnica (16.000) a Žiar nad Hronom (15.000). Nad 10.000 turistov cez prázdninové mesiace mal ešte okres Krupina (11.000). Najväčší nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenal okres Brezno (11 %).
Podľa predsedu BBSK Ondreja Luntera je cestovný ruch jednou z priorít, pretože jeho rast vníma ako šancu pre rozvoj regiónov. Od roku 2018 prostredníctvom Rozvojovej agentúry BBSK a v spolupráci s oblastnými organizáciami cestovného ruchu v kraji podporili už viac ako 200 väčších či menších projektov, ktorých cieľom je práve rozvoj cestovného ruchu.
„BBSK má skvelé predpoklady pre vytváranie atraktívnej ponuky založenej na prírodnom alebo kultúrno-historickom bohatstve. Verím, že aj nastavený systém podpory cestovného ruchu v našom kraji prispieva k pozitívnym výsledkom. Skutočnosť, že patríme medzi najrýchlejšie rastúce kraje v oblasti cestovného ruchu, je dôsledkom našej spoločnej systematickej práce a verím, že v tomto trende budeme pokračovať,“ zdôraznil Lunter.
